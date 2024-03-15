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Samsun'da sigara ve tütün kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir kişi kaçak sigara ve makaron satışı yaparken yakalandı. İş yerinde yapılan aramada binlerce boş ve doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen sigara ve tütün kaçaklığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğünün yanı sıra İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.A'nın iş yerinde kaçak sigara ve makaron (filtreli sigara kağıdı) satışı yaptığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelinin iş yerinde yaptığı aramada 9 bin 600 boş,1840 doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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