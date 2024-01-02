Samsun'da Otomobil Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
Samsun'un Yakakent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Kadir Özgüven'in yönetimindeki otomobil, ağaca çarptıktan sonra devrildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, ancak Özgüven kurtarılamadı.
Samsun'un Yakakent ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kadir Özgüven (69) yönetimindeki 55 LJ 360 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Liman Mahallesi mevkisinde ağaca çarptıktan sonra devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Özgüven, sağlık ekibince kaldırıldığı Alaçam Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.