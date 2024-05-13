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Samsun'da Otobüste Uyuşturucu Operasyonu: 1,5 Kilogram Ele Geçirildi

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Samsun'da düzenlenen operasyonda, yolcu otobüsünde 1,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

Samsun'da düzenlenen operasyonda, yolcu otobüsünde 1,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehirler arası yolcu otobüsü ile Samsun'a yüklü miktarda uyuşturucu madde sevk edileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen otobüsü, Samsun-Ankara kara yolu Derecik Mahallesi'nde gerekli güvenlik tedbirlerini alarak durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, valiz içinde 1 kilo 540 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Otobüste yolcu olarak seyahat eden şüpheli Y.S. ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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