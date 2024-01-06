Samsun'da Ocak Ayında Güneşli Havayı Değerlendiren Vatandaşlar
Samsun'da hava sıcaklığının 16 dereceye çıkmasıyla birlikte vatandaşlar Atakum Sahili'nde güneşli havanın keyfini çıkardı. Sahil boyunca yürüyüş yapanlar, bisiklet sürdü, dinlendi ve çocuklar aileleriyle park ve kumsalda eğlendi.
Samsun'da vatandaşlar, ocak ayı olmasına rağmen güneşli havanın keyfini çıkartıyor.
Hava sıcaklığının 16 dereceyi bulduğu kentte bazı vatandaşlar, Atakum Sahili'nde vakit geçirdi.
Güneşli havayı fırsat bilenler sahil boyunca yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü, kumsal ve yeşil alanlarda dinlendi.
Çocuklar ise aileleriyle park ve kumsalda eğlendi.