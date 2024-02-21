Samsun'da Narkotik Uygulaması: Kumar Oynatan İş Yeri Tespit Edildi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Narkotik Vaka Analiz Sistemi'ne (NARVAS) gelen ihbarlar üzerine uygulama gerçekleştirildi.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada, 48 araç, 74 şahıs ve 3 iş yeri kontrol edildi.

Kontroller sonucu, 8 araca 27 bin 890 lira cezai işlem uygulandı. Kumar oynatıldığı tespit edilen bir iş yerinde, kumardan elde edildiği değerlendirilen bin 300 lira, 4 adet zar ve 1 adet zat atma halkası ele geçirildi.

İş yeri sahibine kumar oynanmasına yer tespitinden, 4 kişiye de kumar oynamaktan işlem yapıldı.