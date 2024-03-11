Samsun'da ırmakta mahsur kalan kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Yeşilırmak'a düşen çantasını almak isterken suyun yükselmesi nedeniyle ırmakta mahsur kalan kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Samsun-Ordu kara yolunun üzerindeki köprüden Yeşilırmak'ı izleyen Hasan A'nın (37) elindeki çanta suya düştü.

Çantasını almak için ırmağa giren Hasan A, bu sırada Hasan Uğurlu Barajı'ndan sulama yapılması için kapakların açılmasıyla birlikte su seviyesinin yükselmesiyle sürüklenmeye başladı.

Bir süre sürüklenen Hasan A, suyun içindeki yapay sete takıldı.

Mahsur kalan Hasan A'yı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, suya indirdikleri botla Hasan A'yı mahsur kaldığı yerden kurtararak ambulansa götürdü.

Yaralanan ve boğulma tehlikesi geçiren Hasan A, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.