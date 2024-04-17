Samsun'da inşaat halindeki binanın çatısında yangın çıktı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde inşaat halindeki bir binanın çatısı çıkan yangın sonucu zarar gördü.

Yalı Mahallesi'nde iki katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında bina zarar gördü.

Yanan binanın inşaatının uzun zamandır tamamlanmadığı öğrenildi.