Samsun'da Çeltik Rekoltesi 165 Bin Ton Olacak

SAMSUN İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam çeltiğin, tahılda buğdaydan sonra dünyanın en önemli ürünü olduğunu belirterek, "2024 yılı itibarıyla Samsun'da 200 bin dekar alandan 165 bin ton çeltik rekoltesi bekliyoruz" dedi.

Dünya nüfusunun neredeyse yüzde 50'sinin çeltik tükettiğini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Samsun'da özellikle Bafra Ovası başta olmak üzere yılda 165 bin ton rekolte beklediklerini ifade etti. 2023 yılında çeltik üretim sezonunu 154 bin ton rekolte ile kapattıklarını söyleyen İbrahim Sağlam, "2023 yılı içerisinde çeltikte dekar başına verdiğimiz desteklerde 250 TL yakıt, 21 TL gübre ödemeleri yapılmıştır. Sadece çeltik üreticilerimize 2023 yılı içerisinde vermiş olduğumuz destekle 54 milyon 500 bin TL gibi bir ödeme sağladık" diye konuştu.

'ÇELTİKTE EDİRNE'DEN SONRA İKİNCİ SIRADAYIZ'

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Çeltikte Samsun olarak Türkiye'de ikinci sıradayız. Tahıllar içerisinde buğdaydan sonra dünyada en çok tüketilen ürün çeltiktir. Dünya nüfusunun yüzde 50'den fazlası çeltik ile gıdasını karşılamaktadır. Çeltik aynı zamanda suda çimlenebilen bitkilerimizden bir tanesidir. Aminoasitler bakımından zengin olduğu için tüketimi insan sağlığı açısından önemlidir. Çeltikte Türkiye'de 1'inci sıradaki Edirne ilimizden sonra Samsun olarak 2'nci sırada bulunuyoruz. Geçtiğimiz 2023 yılı içerisinde baktığımızda 194 bin dekar alanda yaklaşık 154 bin ton gibi bir üretimimiz mevcuttu. Bu 2024 yılı üretimine de baktığımızda toplam 200 bin dekar alanda 165 bin ton gibi bir rekolte bekliyoruz. 2023 yılı içerisinde çeltiğe verdiğimiz desteklerde dekar başına 250 TL yakıt, 21 TL'de gübre ödemesi yaptık. Sadece çeltik üreticilerimize 2023 yılı içerisinde vermiş olduğumuz destekle 54 milyon 500 bin TL gibi bir ödeme sağladık" açıklamalarında bulundu.

'33 FABRİKAMIZDAN 25'İNE 14 MİLYON TL DESTEK VERDİK'

Samsun'da sadece çeltik için 33 adet fabrika olduğunu söyleyen İbrahim Sağlam, "Bizde çeltiğin sanayisi de kendiyle doğru orantıda artmış durumda. Yaklaşık 33 tane çeltik fabrikamız var. Bunların içerisinde 25 tanesine, kırsal kalkınma desteklenme kapsamında 14 milyon TL destek verdik. Çeltik çok su tüketen bir ürünümüz. Daha çok Bafra Ovası ile üretim yapıyoruz. Burada damla sulama ile ilgili denetimlerimiz devam ediyor. İnşallah bu yılda beklediğimiz verimi alırız diye düşünüyorum. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk mevcut değil. Eylül ayının son haftasında inşallah ovamızda hasada başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Berkay YILDIZ/SAMSUN,