Samsun'da çeltik hasat festivali yapıldı

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Samsun'da çeltik hasadıyla ilgili festival yapıldı.

Alaçam ilçesine bağlı Gökçeboğaz Mahallesi'nde düzenlenen "2. Alaçam Çeltik Hasat Festivali" kapsamında 32 bin dekar alanda yetiştirilen çeltiğin hasadı için biçerdöverler tarlaya girdi.

Samsun Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, AA muhabirine, Samsun'da çeltik üretiminin yaygın olarak yapıldığına işaret etti.

" Samsun, Türkiye'de çeltik üretiminde ikinci sırada." diyen Yılmaz, 2025 yılında il genelinde 231 bin 44 dekarda çeltik üretimi gerçekleştirilirken, 183 bin 424 ton çeltik elde edildiğini, kentte üretimin yoğun olarak Bafra ilçesinde yapıldığını belirtti.

Alaçam'ın 2026 yılında Bafra'nın ardından kentte en fazla çeltik ekimi yapılan ilçe olduğunu aktaran Yılmaz, "Geçen yıla göre Samsun ilimizde yüzde 4'lük bir üretim alanı artışı oldu. Alaçam ilçemizde ise geçen sene ekilen alanın yaklaşık yüzde 23'ü oranında bir artış gerçekleşti. Yani bu yıl itibarıyla Alaçam'da üreticilerimizin yoğun olarak çeltik üretimine geçtiğini görebiliyoruz. Gayet güzel bir sezon geçirdi üreticilerimiz ve şu an itibarıyla da oldukça kaliteli bir ürün bekliyoruz." dedi.

Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı da ilçede çeltiğin önemli tarımsal ürünlerden biri olduğunu vurguladı.

İlçede yaklaşık 650 çiftçinin çeltik üretimi yaptığını belirten Kayabaşı, "İlçemizde 32 bin dekarlık alanda yaklaşık olarak 30 bin tona yakın çeltik hasadını bugün itibarıyla başlatmış oluyoruz. Alaçam ilçemizde üretilen bu çeltiğin güncel rakamlara göre yaklaşık olarak değeri 1 milyar TL. Bu da ilçemizin en önemli ekonomik üretimlerinden, ekonomik katma değerlerinden, tarım girdilerinden bir tanesini oluşturmakta." dedi.

Kayabaşı, üreticilerin yüksek teknolojiden yararlanarak dekar başına yaklaşık 850 kilogram verim elde ettiğini ifade ederek, hasat sezonunun çiftçiler için bereketli geçmesini diledi.

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı da Bafra ve Alaçam'ın tarımsal üretimde öne çıkan iki ilçe olduğunu, her iki ilçede de yoğun şekilde çeltik üretimi yapıldığını ifade etti.

Kırcalı, hasadın ardından üreticinin alın terinin karşılığını almasının önem taşıdığını vurguladı.

Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir de ilçenin yaklaşık 15 mahallesinde çeltik üretimi yapıldığını, ilçeye yıllık yaklaşık 1 milyar liralık ekonomik girdi sağlayan ürünle ilgili markalaşmak istediklerini ifade etti.

Tarla sahibi Hacı İbrahim Çelebi de festival kapsamında tarlasındaki "Marista" çeşidi çeltiğin hasadının yapıldığını, hasattan memnun olduklarını söyledi.

Programa, Yeni Parti Samsun Milletvekili Murat Çan, Yakakent Kaymakamı Muhammed Sadi Taşyapan, Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu, TMO Samsun Başmüdürü Derya Şahinler, TKDK Samsun İl Koordinatörü Yusuf Özbay ile siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA