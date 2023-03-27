SAMSUN'DA BİR POLİSİN ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ KAZADAKİ ÇEKİCİNİN SÜRÜCÜSÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

SAMSUN'un Atakum ilçesinde bir polis memurunun şehit olduğu bir polisin de yaralandığı kazada, gözaltına alınan çekicinin sürücüsü H.C.D, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde bir polis memurunun şehit olduğu bir polisin de yaralandığı kazada, gözaltına alınan çekicinin sürücüsü H.C.D, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

Dün akşam meydana gelen olayda Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nde motorize ekipte görevli polis memuru Mustafa Ata Traş yönetimindeki 55 SJ 967 motosiklet ile Atatürk Bulvarı Mimar Snan Mahallesi'nde çarpışan 55 BFR 78 plakalı çekicinin sürücüsü H.C.D.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Çekicinin sürücüsü bu sabah adliyeye sevk edildi.

Kazada motosikleti kullanan evli ve iki çocuk babası polis memuru Mustafa Ata Traş şehit oldu, arkasında bulunan mesai arkadaşı İsmail Eken ise yaralandı. Yaralı polis memuru Eken'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan Mersin'in Tarsus ilçesi nüfusuna kayıtlı şehit polis Traş için bugün Samsun'da cenaze töreni düzenlenecek. Traş, törenin ardından Samsun Kıranköy Mezarlığı Polis Şehitliği'nde toprağa verilecek