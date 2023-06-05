Samsun'da Aronia Fidanı Dağıtıldı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde üreticilere tek seferde hasat yapılabilen, zengin biyokimyasal içeriğe sahip olan ve oldukça iyi fiyattan alıcı bulabilen aronia bitkisinin fidanı dağıtıldı.

Tüm Dünyada popülaritesi artan aronia, Samsun'da sınırları içinde de yeniliklere açık üretici tarafından kabul görerek ve Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi altında çalışmalara başlandı. Bu çerçevede DOKAP finansmanı ve Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen projenin aronia fidan teslimi Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yerleşkesinde yapıldı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Aronia meyvesinin taze tüketiminin yanında işlenerek de değerlendirilebilmesi, dikimden sonraki yıl hemen ürün vermeye başlaması, ilkbahar geç don tehlikesinin bulunmaması yetiştiricilik açısından bitkinin avantajlarıdır. Yine bu ürünün; oldukça verimli bir meyve türü olması, tek seferde hasat yapılabilmesi, zengin biyokimyasal içeriğe sahip olması ve oldukça iyi fiyattan alıcı bulabilmesi gibi diğer olumlu tarafları nedeni ile de yetiştiriciliğine olan ilgi tüm dünyada her geçen gün artmaktadır. Meyveler arasında içerik olarak belki de en fazla antioksidan barındıran Tıbbi Aromatik meyve olan Aronia Yetiştiriciliği Projesi, ilimizde bakanlığımız desteği ile Çarşamba ilçesi Gülyazı Mahallesi'nde 2020 yılında 10 dekar bir alanda başlamıştır. 2022 yılında devreye aldığımız Aronia Yetiştiriciliğini Geliştirme Projemiz kapsamında 20 dekar alan hesabıyla 4 bin 400 fidan için 88 bin TL bütçe kullanılmış, bu bütçenin ise yüzde 25'i çiftçi katkısı ve yüzde 75'i de bakanlığımız katkısı ile sağlanmıştır" dedi.

"15 bin adet fidan desteği sağlanacak"

Üreticilere fidan desteği sağlanacağını belirten Müdür Sağlam, "Aynı yıl Samsun Büyükşehir Belediyesinin 475 bin TL bütçeli, yüzde 75 desteği ile ilimizde 54 dekar alanda 11 bin 880 adet aronia fidanı dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Bakanlığımız tarafından desteklenen ve İl Müdürlüğümüzce yürütülen Aronia Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi kapsamında, 2022 yılında 74 dekar alanda toplam 16 bin 280 adet aronia fidanı dikimi gerçekleştirilmiştir. Böylelikle ilimizde toplam aronia dikili alanımız 2023 ÇKS verilerine göre; 42 üretici ile 215 dekarı bulmuş olup bu üretim alanları 5 yıl süreyle il /ilçe müdürlüğü teknik elemanları tarafından takip edilmektedir. Samsun'da DOKAP finansmanı, Büyükşehir Belediyesi katkıları ve İl Müdürlüğümüz koordinasyonunda yürütülmek üzere 2023 yılında devreye alınan Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında 10 ilçemizde 38 çiftçimize 75 dekar alanda dekara 200 fidan olmak üzere toplamda 15 bin adet fidan desteği sağlanacaktır. Bütçesi 288 bin TL olan projenin amacı Samsun'da tarımsal üretimi çeşitlendirerek alternatif gelir kaynağı oluşturmaktır. Bu bağlamda bugün dağıttığımız fidanların üreticilerimize ve İlimiz tarımına hayırlı uğurlu olmasını dilerim" diye konuştu.

Etkinliğe ayrıca Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, DOKAP Başkan Yardımcısı Şeref Demir, Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ali Korkmaz, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, bazı şube ve ilçe müdürleri, ilgili personel ve üreticiler katıldı. - SAMSUN