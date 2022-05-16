Samsun'da 4 adresten hırsızlık yapan şüpheli caddede gezerken yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da 4 adresten hırsızlık yapan şüpheli caddede gezerken yakalandı

AA - Recep Bilek - Güncel
 - Güncelleme:
Samsun'da 4 adresten hırsızlık yapan şüpheli caddede gezerken yakalandı

Samsun'da 4 adresten hırsızlık yapan şüpheli caddede gezerken yakalandı.

SAMSUN (AA) - Samsun'da 4 adresten hırsızlık yapan şüpheli caddede gezerken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, Samsun 2. Sulh Ceza Mahkemesince hırsızlık suçundan aranan S.A. (26) isimli kadının yakalanması için çalışması başlattı.

Polis, S.A'yı Çatalarmut Mahallesi'nde caddede yürüdüğü sırada yakaladı.

Şüphelinin, Kazım Karabekir ile Yaşar Doğu mahallelerindeki 3 evden hırsızlık yaptığı ortaya çıktı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

AA / Recep Bilek - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık, Asayiş, Samsun, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title