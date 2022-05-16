Samsun'da 4 adresten hırsızlık yapan şüpheli caddede gezerken yakalandı - Haberler

Samsun'da 4 adresten hırsızlık yapan şüpheli caddede gezerken yakalandı
AA - Recep Bilek - Güncel
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Samsun'da 4 adresten hırsızlık yapan şüpheli caddede gezerken yakalandı.
SAMSUN (AA) - Samsun'da 4 adresten hırsızlık yapan şüpheli caddede gezerken yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, Samsun 2. Sulh Ceza Mahkemesince hırsızlık suçundan aranan S.A. (26) isimli kadının yakalanması için çalışması başlattı.
Polis, S.A'yı Çatalarmut Mahallesi'nde caddede yürüdüğü sırada yakaladı.
Şüphelinin, Kazım Karabekir ile Yaşar Doğu mahallelerindeki 3 evden hırsızlık yaptığı ortaya çıktı.
Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.
AA / Recep Bilek - Güncel