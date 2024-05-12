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Samsun Bafra'da silah ve mühimmat operasyonu: 2 gözaltı

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Samsun'un Bafra ilçesinde yapılan operasyonda, 2 kişinin evinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar jandarmaya teslim edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde, jandarma ekiplerinin silah ve mühimmat operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Samsun Jandarma Suç Araştırma Timi, Bafra Jandarma Suç Araştırma Timi ve Bafra ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince iki kişinin evinde çok sayıda silah ve mühimmat bulunduğu bilgisine ulaşılması üzerine çalışma başlatıldı.

Yapılan operasyonda H.K. ve D.K. isimli şahısların evlerinde yapılan aramada, 4 tabanca, 3 av tüfeği, 365 tabanca fişeği, 42 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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