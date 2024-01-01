Samsun Bafra'da Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi programı düzenlendi

Samsun'un Bafra ilçesinde, Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi programı düzenlendi.

Bafra Belediye Kültür Merkezinde Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Bafra Temsilciliği tarafından, OMÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Mustafa Kara'nın konuşmacı olarak katıldığı program İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı.

Atakum Müftülüğü Kurra Hafızı Abdurrahman Gülbüz ve Bafra Şahinkaya Mahallesi Camii İmam Hatibi Furkan İhsan Akçay'ın Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu.

Anadolu Gençlik Derneği Bafra Temsilcisi Muharrem Şengül, açılış töreninde yaptığı konuşmada, siyonist ve emperyalist güçlerin İslam ülkelerinde ve mazlum coğrafyalarda zulüm yaptığını anlattı.

Programa konuşmacı olarak katılan OMÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç.Dr. Mustafa Kara da, Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi ile ilgili konferans verdi.

Programda çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, kurum müdürleri, sivil toplum örgütleri ve siyasi parti temsilcileri, davetliler ve vatandaşlar katıldı.