Samandağ'da larva ve uçkunla mücadele çalışmaları sürüyor
Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Samandağ ilçesinde larva ve uçkunla mücadele çalışmaları kapsamında ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. İlaçlama çalışmaları dere yatakları, çöp bidonları, foseptik ve su kanallarında yapıldı. Çalışmaların devam edeceği bildirildi.
Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Samandağ ilçesinde larva ve uçkunla mücadele çalışmaları kapsamında ilaçlama çalışması gerçekleştirildi.
Ekipler, ilçede 42 mahallede dere yatakları, çöp bidonları, foseptik, su kanallarında ilaçlama yaptı.
İlaçlama çalışmaların devam edeceği bildirildi.??????????????