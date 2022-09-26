Şam'dan Toplanan Su Örneklerine Kolera Testi Yapıldı
Güncel Haberler
ŞAM, 26 Eylül (Xinhua) -- Suriye sağlık otoritesine bağlı bir çalışan, ülkenin başkenti Şam'ın farklı kısımlarından toplanmış su örneklerini test ediyor, 25 Eylül 2022. Suriye'nin kuzeyinde kısa süre önce bir kolera salgını bildirilmişti.
ŞAM, 26 Eylül (Xinhua) -- Suriye sağlık otoritesine bağlı bir çalışan, ülkenin başkenti Şam'ın farklı kısımlarından toplanmış su örneklerini test ediyor, 25 Eylül 2022. Suriye'nin kuzeyinde kısa süre önce bir kolera salgını bildirilmişti. (Fotoğraf: Ammar Safarjalani/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel