Şam'dan Toplanan Su Örneklerine Kolera Testi Yapıldı Güncel Haberler ŞAM, 26 Eylül (Xinhua) -- Suriye sağlık otoritesine bağlı bir çalışan, ülkenin başkenti Şam'ın farklı kısımlarından toplanmış su örneklerini test ediyor, 25 Eylül 2022. Suriye'nin kuzeyinde kısa süre önce bir kolera salgını bildirilmişti. ŞAM, 26 Eylül (Xinhua) -- Suriye sağlık otoritesine bağlı bir çalışan, ülkenin başkenti Şam'ın farklı kısımlarından toplanmış su örneklerini test ediyor, 25 Eylül 2022. Suriye'nin kuzeyinde kısa süre önce bir kolera salgını bildirilmişti. (Fotoğraf: Ammar Safarjalani/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Suriye Eylül su Güncel Haberler

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