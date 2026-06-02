Şam'da Suriye Ortak İş Konseyleri Kurumsal Çerçeve Sözleşmesi'nin lansmanı yapıldı

Suriye'nin başkenti Şam'da, devlet yetkilileri ve çok sayıda yabancı ülkenin diplomatik temsilcisinin katılımıyla, ulusal ekonomik yapının güçlendirilmesini hedefleyen Suriye Ortak İş Konseyleri Kurumsal Çerçeve Sözleşmesinin lansmanı gerçekleştirildi.

Şam'daki Konferanslar Sarayı'nda düzenlenen lansman programına Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal eş-Şaar, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Lübnan, Fransa ve İtalya'nın büyükelçileri ile çok sayıda iş insanı katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Bakan Şaar, söz konusu girişimin kurumsal bir adım niteliği taşıdığını belirterek, ortak iş konseylerinin Suriye ile çevre ülkeler arasında ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirecek önemli bir köprü görevi üstleneceğini söyledi.

Ortak iş konseylerinin ekonomik iş birliğini geliştiren önemli araçlar olduğunu vurgulayan Şaar, bakanlık olarak ekonomik iyileşmenin devlet ile özel sektör arasındaki güçlü ortaklık sayesinde mümkün olacağına inandıklarını ifade etti.

Sözleşmenin, Suriye'nin dış ekonomik ilişkilerinin daha kurumsal ve düzenli bir yapıya kavuşturulması sürecinde önemli bir aşamayı temsil ettiğini belirten Şaar, özel sektörün kalkınma sürecindeki rolünün güçlendirilmesinin ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını aktardı.

"Güvenlik sorunları büyük ölçüde kontrol altına alındı"

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'de güvenlik alanında kaydedilen ilerlemeler ve yaptırımların kaldırılmasıyla birlikte ülkenin temel gündem maddesinin ekonomi haline geldiğini söyledi.

Yaklaşık 5,5 ay önce göreve başladığında ülkenin en önemli sorunlarının güvenlik ve yaptırımlar olduğunu belirten Yılmaz, bugün gelinen noktada güvenlik sorunlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını ifade etti.

Yılmaz, "Yaptırımların kaldırılması ve güvenlik sorunlarının yönetilebilir seviyeye gelmesiyle birlikte ekonomik sorunlar daha fazla öne çıkmaya başladı." dedi.

Suriye yönetiminin ekonomik toparlanmayı öncelikli hedef olarak gördüğünü kaydeden Yılmaz, bu kapsamda özel sektörün güçlendirilmesine yönelik adımların hız kazandığını söyledi.

İş konseylerinin bu sürecin önemli araçlarından biri olduğunu dile getiren Yılmaz, bugün gerçekleştirilen lansmanla farklı ülkelerle kurulan iş konseylerini ortak ilkeler etrafında bir araya getiren bir çerçevenin oluşturulduğunu ifade etti.

Yılmaz, "Böylece ülkenin ekonomik geleceğine ilişkin yol haritası, devlet ile özel sektör arasındaki ilişkinin nasıl şekilleneceği ve hangi ilkeler doğrultusunda ilerleyeceği konusunda önemli bir adım atılmış oldu." diye konuştu.

"Halkın öncelikli gündemi ekonomik sorunlar"

Suriye'de kurulan ilk iş konseyinin Türkiye-Suriye İş Konseyi olduğunu hatırlatan Yılmaz, Türkiye'nin bu sürece öncülük ettiğini belirterek, bugün sayıları 20'ye yaklaşan iş konseyinin faaliyet gösterdiğini ve bunların ortak bir çatı altında toplandığını söyledi.

Güvenlik alanındaki iyileşmelerin ardından halkın öncelikli gündeminin ekonomik sorunlar haline geldiğini vurgulayan Yılmaz, ülkede enerji, altyapı, işsizlik ve nitelikli insan kaynağı eksikliği gibi önemli sorunların bulunduğunu kaydetti.

Ekonomik toparlanma için güçlü bir özel sektöre ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Yılmaz, finans sisteminin yeniden canlandırılmasının da öncelikli konular arasında yer aldığını belirtti.

Yılmaz, Türkiye'nin hem iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi hem de Türk iş dünyasının Suriye'deki fırsatlardan daha fazla yararlanabilmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Ülkedeki değişimin sahada hissedildiğini belirten Yılmaz, Suriye'nin dinamik bir yapıya sahip olduğunu ve ekonomik toparlanma sürecinin başladığını söyledi.

Yılmaz, Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomik ilişkilerin daha güçlü ve kalıcı bir zemine oturması için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.