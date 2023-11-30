CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, İstanbul Tuzla’da bulunan ve daha önce 9 kez Formula 1’e ev sahipliği yapan İstanbul Park’ın, alt kiracısı olan İntercity’nin işletme hakkının temmuz ayında bitmesine rağmen 4 aydır tahliye edilememesinin AKP iktidarı ile olan yakın ilişkisinden kaynaklandığı iddiasını TBMM gündemine taşıdı. Salıcı, Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a, “Intercity’nin sahibi olan Vural Ak’ın Washington’daki George Mason Üniversitesi’ne 4 milyon dolar bağış yaparak ‘İslami Araştırmalar Merkezi’ kurduğu, bu merkezin açılışına 2010 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gittiği, Vural Ak’ın AKP’ye yakınlığıyla bilinen SETA Vakfı Genel Koordinatörü Burhanettin Duran ve eski bakan Berat Albayrak ile yakın ilişki içerisinde olduğu bilinmektedir. Intercity’nin İstanbul Park’tan tahliyesine, şirketin sahibi Vural Ak’ın bu yakın ilişkileri mi engel olmaktadır” diye sordu.

Salıcı, Formula Pistini TBMM'ye Taşıdı: 'Vural Ak'ın, Burhanettin Duran ve Berat Albayrak ile Yakın İlişki İçerisinde Olduğu Bilinmektedir.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, İstanbul Tuzla'da bulunan ve daha önce 9 kez Formula 1'e ev sahipliği yapan İstanbul Park'ın, alt kiracısı olan İntercity'nin işletme hakkının temmuz ayında bitmesine rağmen 4 aydır tahliye edilememesinin AKP iktidarı ile olan yakın ilişkisinden kaynaklandığı iddiasını TBMM gündemine taşıdı. Salıcı, Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a, "Intercity'nin sahibi olan Vural Ak'ın Washington'daki George Mason Üniversitesi'ne 4 milyon dolar bağış yaparak 'İslami Araştırmalar Merkezi' kurduğu, bu merkezin açılışına 2010 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gittiği, Vural Ak'ın AKP'ye yakınlığıyla bilinen SETA Vakfı Genel Koordinatörü Burhanettin Duran ve eski bakan Berat Albayrak ile yakın ilişki içerisinde olduğu bilinmektedir. Intercity'nin İstanbul Park'tan tahliyesine, şirketin sahibi Vural Ak'ın bu yakın ilişkileri mi engel olmaktadır" diye sordu.

İstanbul Park'ın gerek yapım aşamasında gerek ihale aşamasında gerekse de işletme hakkının devri süresince çok sayıda iddianın gündeme geldiğini, tespit edilen usulsüzlüklerin Sayıştay raporlarına konu edildiğini belirten CHP İstanbul milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, pistle ilgili tüm iddiaları Meclis'e taşıdı. Salıcı, İstanbul Park ile ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'a yazılı soru önergesi yöneltti.

PİSTLE İLGİLİ TÜM İDDİALARI ÖNERGEYE YAZDI

Salıcı, konuyla ilgili olarak önergede şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul ili Tuzla ilçesi Akfırat mahallesinde Bakanlığınıza bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait iki milyon metrekarelik alana kurulu İstanbul Park'ın yapımına 2003 yılında başlanmış ve inşası 2005 yılında tamamlanmıştır. Tesis; kurulduğu günden günümüze kadar dünyaca ünlü motor spor organizasyonları olan Formula 1'e 9 kez, Moto GP'ye de 3 kez ev sahipliği yapmıştır.

Tesisin yapımını İstanbul Ticaret Odası üstlenmiş olmasına rağmen, 25 milyon dolar olması öngörülen inşaat maaliyetindeki olağanüstü sapmalardan dolayı projenin bitmeme riski ortaya çıkınca; İTO, TOBB, İstanbul Valiliği ve İBB'nin konsorsiyumuyla Formula İstanbul Yatırım A.Ş kurulmuş, FİYAŞ'ın yaptığı 290 milyon dolarlık yatırımla tesisin yapımı tamamlanmıştır. FİYAŞ, VGM'ye ait araziyi yap-işlet-devret yöntemiyle 2023 yılına kadar kiralamış; kira süresinin bitiminde ise İstanbul Park'ın VGM'ye devredileceği kararlaştırılmıştır.

2012 yılında FİYAŞ tarafından yapılan ihale sonucu Eylül Tarım Oto Kiralama, kamuoyunda bilinen adıyla Intercity, tesisin alt kiracısı olmuştur. Intercity, İstanbul Park'ın işletme hakkını yıllık 9 milyon TL'ye kiralamıştır.

İstanbul Park'ın gerek yapım aşamasında gerek ihale aşamasında gerekse de işletme hakkının devri süresince çok sayıda iddia gündeme gelmiş, tespit edilen usulsüzlükler Sayıştay raporlarına konu edilmiştir.

Son olarak; İTO Başkanı Şekip Avdagiç, işletme hakkı sahibi Eylül Tarım Oto Kiralama (Intercity) ve TOSFED (Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu) Başkanı Eren Üçlertoprağı arasında kamuoyu önünde yaşanan tartışmalarla İstanbul Park tekrar gündeme gelmiştir.

Yapılan açıklamalardan;

İntercity'nin İstanbul Park üzerindeki işletme hakkı Temmuz 2023'te bitmesine rağmen şirketin tesisi kullanmaya devam ettiği,

Intercity tarafından FİYAŞ'a ödenen kiranın bölgedeki emsallerin çok altında olduğu,

Intercity'nin tesisi kendi iştigal alanı doğrultusunda; oto kiralama ile oto alım satım hizmetleri ve lojistik üssü gibi kullandığı, bu kullanımın ülke sporuna hizmet etmediği,

Milli motor sporcuların tesisten faydalanamadığı,

İddiaları basına yansımıştır."

VURAL AK, ERDOĞAN, BERAT ALBAYRAK, BURHANETTİN DURAN...

Oğuz Kaan Salıcı'nın, Bakan Ersoy'a yönelttiği sorular da şöyle:

"İstanbul Park'ın işletmecisi Intercity'nin kira kontratı bittiği halde tesisi kullanmaya devam ettiği iddiaları doğru mudur?

Bu iddialar doğru ise Intercity'nin tahliyesi için neden 4 aydır herhangi bir işlem yapılmamaktadır?

Intercity'nin sahibi olan Vural Ak'ın Washington'daki George Mason Üniversitesi'ne 4 milyon dolar bağış yaparak 'İslami Araştırmalar Merkezi' kurduğu, bu merkezin açılışına 2010 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gittiği, Vural Ak'ın AKP'ye yakınlığıyla bilinen SETA Vakfı Genel Koordinatörü Burhanettin Duran ve eski bakan Berat Albayrak ile yakın ilişki içerisinde olduğu bilinmektedir. Intercity'nin İstanbul Park'tan tahliyesine, şirketin sahibi Vural Ak'ın bu yakın ilişkileri mi engel olmaktadır?

Hukuki olarak işgalci konumundaki şirketin pistten tahliyesi ne zaman gerçekleşecek, pistin işletme hakkının devri için ne zaman ihaleye çıkılacaktır?

Pist üzerindeki kullanma ve işletme haklarının Gençlik Spor Bakanlığı'na ya da TOSFED'e devri söz konusu mudur?

Tüm bu iddialardan asıl kaybeden tarafın motor sporlarıyla ilgilenen sporcular ile spor severlerin olduğu tartışmasızdır. Ülkeye döviz girdisi, reklam geliri ve tanınma sağlayacak organizasyonların sürdürülebilir olması için pistin sağlıklı ve spora uygun şekilde işletiliyor olması şarttır. Buna ilişkin yeni dönemde ne gibi tedbirler alınması öngörülmektedir?"