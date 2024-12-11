Üye Girişi
Haberler
Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'den ihraç edildi

"CHP, DEM'lenmekle meşgul" diyen eski başkan partisinden ihraç edildi

 Hamaney'den Esad'ın devrilmesi sonrası ilk açıklama

Hamaney hedefe 2 ülkeyi koydu

 Esad ülkeden kaçarken kasada beş kuruş bırakmamış

Esad kaçarken ülkenin geleceğini de çalmış
Hakan Fidan ABD'ye net bir mesaj verecek: Ya siz halledin ya da bu işi biz bitireceğiz

Hakan Fidan'ın Suriye için vereceği mesaj ortaya çıktı

Sakarya'ya 166 Milyon Liralık Elektrik Altyapı Yatırımı

Sakarya'ya 166 Milyon Liralık Elektrik Altyapı Yatırımı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SEDAŞ, Adapazarı'nda kesintisiz enerji sağlamak için toplamda 166 milyon liralık yatırım yapacak. İstiklal, Şeker ve Mehmet Karabaşoğlu Caddesi'nde elektrik altyapısı projeleri hayata geçirilecek.

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ. (SEDAŞ) Adapazarı ilçesinin kesintisiz enerji ihtiyacını karşılamak için elektrik altyapısına 166 milyon liralık yatırım çalışmalarına başladı.

SEDAŞ, İstiklal Mahallesi'ne 31 milyon, Şeker Mahallesi'ne 63 milyon, Mehmet Karabaşoğlu Caddesi'ne ise 72 milyon liralık altyapı çalışmalarında bulunacak.

İstiklal Mahallesi'nde ekonomik ömrünü tamamlamış enerji hatları yenilenerek, "İstiklal Mahallesi Aydın Sokak Yeraltı Projesi" kapsamında 7 bin 700 metre orta gerilim ve 35 bin metre alçak gerilim yer altı hattı, 2 bina tipi trafo, 171 aydınlatma direği ve 193 saha dağıtım panosu devreye alınacak.

Şeker Mahallesi Ak Sokak Yeraltı Projesi kapsamında ise 23 bin 340 metre orta gerilim ve 92 bin 400 metre alçak gerilim yeraltı kablosu, 4 bina tipi trafo, 583 aydınlatma direği ve 220 saha dağıtım panosunun tesis edilecek.

Mehmet Karabaşoğlu Caddesi Yeraltına Alınma ve Aydınlatma Projesiyle 55 bin 500 metre orta gerilim ve 82 bin metre alçak gerilim yer altı kablosu döşenerek, 6 bina tipi trafo, 435 aydınlatma direği ve 205 saha dağıtım panosu hizmete girecek.

Devlet Tiyatrolarının "Boş Şehir" oyunu sahnelendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının aralık ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında "Boş Şehir" tiyatro oyunu Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde Diyarbakır Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelendi.

Savaşın yok ettiği hayalet bir şehirde geçen ve iki kardeşin hayatta kalma mücadelesini konu alan oyun, izleyicilere hem duygusal hem de düşündürücü deneyim sundu. Oyunda yer alan kardeşlerin geçmişleriyle yüzleşme ve geleceği arama çabası beğeniyle izlendi.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
img

Prof. Dr. Rasim Dönmez: Suriye'den Türkiye'ye bir göç olacak!
img

İşte Esad'ın en acımasız komutanının sonu
img

Milyoner'e damga vuran futbol sorusu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kuruluş Osman bu akşam var mı, son bölüm neler oldu? 11 Aralık ATV yayın akışı, Kuruluş Osman 174. bölümü yayınlanacak mı? ATV yayın akışı! Malmö - Galatasaray maçı ne zaman? Malmö Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? CANLI ALTIN KURU | 10 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? QNB Finansbank çöktü mü? Lütfü Savaş kimdir? Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş kaç yaşında ve nereli? Lütfü Savaş ihraç mı edildi? Lütfü Savaş CHP'den neden ihraç edildi? UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Uzak Şehir 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Devrim Saltoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Devrim Saltoğlu hangi dizilerde oynadı? GELİNİM MUTFAKTA 11 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 11 Aralık Çarşamba Gelinim Mutfakta kim kazandı? Beşar Esad kimdir? Beşar Esad kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.