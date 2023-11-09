Sakarya Valisi Karadeniz'den "10 Kasım" mesajı

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karadeniz, mesajında, aziz milletinden aldığı güç ve destekle her alanda büyük bağımsızlık mücadelesi vermiş, silah arkadaşlarıyla Cumhuriyet'i kurarak millete armağan eden ve 10 Kasım 1938 günü ebediyete uğurlanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 85. yıl dönümünde saygı, rahmet, minnet ve şükranla yad etti.

Ulu Önder Atatürk'ün aziz hatırasını milletçe yad ettiklerini, onun fikirlerini, eserlerini, fedakarlıklarını çok iyi anladıklarını belirten Karadeniz, Türk milletinin birliğini, ülkenin bölünmez bütünlüğünü koruyarak, bu uğurda her türlü mücadeleyi kararlılıkla sergilediğini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti'ni, Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefi doğrultusunda var güçleriyle çalışma, azim ve kararlılığın, tarihten gelen bir sorumluluk olduğunu bildiklerini belirten Karadeniz, şu duyguları paylaştı:

"Özellikle Kurtuluş Savaşı'mızda gösterdiği üstün askeri liderlik ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda ortaya koyduğu cesareti ve siyasi dehasıyla dünya tarihine damgasını vuran ve vatan sınırlarının ötesinde de derin izler bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin tarihteki onurlu yürüyüşünün en önemli rehberi olmuştur. Esareti ve boyunduruk altında yaşamayı asla kabul etmeyen, necip milletimizden aldığı güç ve inançla her türlü zorluğu azim ve kararlılıkla aşan Cumhuriyet'imizin banisi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin gönlünde en müstesna yerini almıştır ve orada ilelebet var olmaya devam edecektir."

"Bize düşen görev, Cumhuriyet'imizi ilelebet korumak ve yaşatmaktır"

Vali Karadeniz, Atatürk'ün Cumhuriyet başta olmak üzere tüm kazanım ve başarılarını armağan ettiği gelecek nesillerin de aynı şuur, azim ve kararlılıkla Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatarak çok daha müreffeh devlet haline getireceklerine olan inançlarının tam olduğunu aktardı.

Atatürk'ün, "Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu kafidir." diyerek millete yol gösterdiğini, kendi duygu ve fikirlerinin anlaşılmasına yardımcı olduğunu belirten Karadeniz, şunları kaydetti:

"İşte burada bize düşen görev; bundan önce olduğu gibi bundan sonra da onun fikirlerine ve eserlerine sahip çıkıp emaneti olan Cumhuriyet'imizi ilelebet korumak ve yaşatmaktır. Yaşanan her türlü zorluğa rağmen istikbale giden yolda birlik ve beraberlik içerisinde verilen eşsiz mücadeleyi unutmadan, milletimizin tüm değerlerine sahip çıkmalı ve onları yeni nesillere aktarmayı kendimize görev saymalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle ebediyete intikalinin 85. yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, vatanın birliği ve bütünlüğü uğruna fedai can eden kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."