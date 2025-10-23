Haberler

Sakarya Üniversitesi 'Bilim Söyleşileri'nde Sosyal Medya ve Yapay Zeka Tartışıldı

Sakarya Üniversitesinin düzenlediği 'Bilim Söyleşileri' oturumunda sosyal medyanın kamu yönetimindeki rolü ele alındı. Ayrıca muhtarlık hizmetlerini dijital hale getirecek SEMOS uygulaması tanıtıldı ve selde zarar gören bir spor sahasının yenileme süreci hakkında bilgilere yer verildi.

Sakarya Üniversitesince (SAÜ) düzenlenen "Bilim Söyleşileri"nin 9'uncu oturumu Sakarya Muhtarlar Federasyonu ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, moderatörlüğünü öğretim görevlisi Erdal Hoş'un üstlendiği, "Sosyal Medya ve Yapay Zekanın Kamu Yönetimindeki Rolü" başlıklı oturuma konuşmacı olarak katılan öğretim görevlisi Dr. Ece Ergül, sosyal medyanın yalnızca iletişim aracı değil, halka güven temelli bağ kurma platformu olduğunu kaydetti.

Programda, muhtarlık hizmetlerinin dijital ortamda daha düzenli yürütülmesini sağlayacak ve Türkiye'de ilk kez geliştirilen SEMOS (Sosyal Etkileşim Muhtarlık Otomasyon Sistemi) uygulaması da tanıtıldı.

Ayrıca merkez nüfusu yoğun ve fay hattı üzerinde yer alan mahallelere Avrupa Birliği iş birliğiyle telsiz dağıtımı yapılarak afet anlarında hızlı iletişim ve koordinasyon hedefleniyor.

Sel de zarar gören spor sahası yenilendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karasu ilçesindeki 3 yıl önce selde zarar gören spor sahasını yeniledi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince Limandere Mahallesi'nde uzun zamandır kullanılmayan spor sahasına çim zemin, tel çitler, ışıklandırma sistemleri ve soyunma odalarının tadilatları tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Limandere Mahalle Muhtarı Sinan Erbaş, ziyarete gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'dan sahasının yenilenmesini talep ettiklerini belirterek, "Sahamız yenilendi. Çocukların sevinci her şeye değer ve yeter. Spor alanının mahallemize yeniden kazandırılmasıyla gençlerimiz artık günlerini spor yaparak geçiriyorlar." ifadelerini kullandı.

Sakarya Valiliğinden uyarı

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı kişilerin ya da hesapların valilik, il protokolü ve görevlileri taklit ederek vatandaşlardan para, hediye, yardım veya banka bilgileri talep ettiği bildirildi.

Açıklamada, valiliğin veya ilgili birimlerin bu tür talepleri bulunmadığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Bilinmeyen numaralardan gelen para talebini dikkate almayınız, banka hesap bilgilerinizi, kimlik bilgilerinizi veya güvenlik kodlarını kesinlikle paylaşmayınız. Şüpheli bir ileti alan vatandaşlarımız ivedilikle en yakın karakola veya 112 Acil Çağrı Merkezine başvurunuz ve valiliğimizin resmi telefon hattı ile e-posta adresi üzerinden doğrulama yapabilirsiniz."

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
