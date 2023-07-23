Sakarya'nın Taraklı ilçesinde orman yangını çıktı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık bir hektarlık alan zarar gördü. Yangına Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın 1 saatte kontrol altına alındı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık bir hektarlık alan zarar gördü.

Taraklı-Geyve kara yolu eski çöplük mevkisinde çıkan orman yangınına Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri müdahale etti.

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Geyve Orman İşletme Şefliği'nde incelemelerde bulunan bölge müdürü Önder Terzi'nin ihbar üzerine tüm ekiple olay yerine hareket ettiği belirtildi.

Yangına 6 dakika içinde ilk müdahalenin yapıldığı aktarılan açıklamada, "Yangına 3 arazöz, 1 su tankeri, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından müdahale edildi. Yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınan yangında 0.9 hektar orman alanı zarar gördü." bilgisi paylaşıldı.

Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı da olay yerine gelerek bilgi aldı.