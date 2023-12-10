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Sakarya Nehri taştı, tarım arazileri sular altında kaldı

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Sakarya genelinde etkili olan yağış sonrasında Karasu ilçesinden geçen Sakarya Nehri taştı, birçok tarım arazisi sular altında kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Sakarya genelinde gece saatlerinden itibaren yağış etkili oldu. Bu çerçevede yağış sebebiyle Karasu ilçesinden geçen Sakarya Nehri'nin taşması neticesinde birçok tarım arazisi sular altında kaldı. Tuzla, Hürriyet, Manavpınarı ve Akkum mahallelerindeki tarım alanları sular altında kaldı. Ekipler, yaşanan ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürüyor. Nehir kenarında işletmesi bulunan ve bir bölünün sular altında kaldığını aktaran Selman Yümnü, 'Yağmurlar sebebiyle sabah uyandığımızda nehrin 3 metre kadar yükseldiğini gördük. Şuanda çiftliğimizin bir kısmı sular altında kaldı ve gerekli tedbiri aldığımız için herhangi bir mal kaybımız yok. Sadece yağışların devam etmesi ve suyun yükselmesinden endişeliyiz' dedi.

Sakarya Nehri taştı, tarım arazileri sular altında kaldı

SAKARYA - Sakarya genelinde etkili olan yağış sonrasında Karasu ilçesinden geçen Sakarya Nehri taştı, birçok tarım arazisi sular altında kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Sakarya genelinde gece saatlerinden itibaren yağış etkili oldu. Bu çerçevede yağış sebebiyle Karasu ilçesinden geçen Sakarya Nehri'nin taşması neticesinde birçok tarım arazisi sular altında kaldı. Tuzla, Hürriyet, Manavpınarı ve Akkum mahallelerindeki tarım alanları sular altında kaldı. Ekipler, yaşanan ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürüyor. Nehir kenarında işletmesi bulunan ve bir bölünün sular altında kaldığını aktaran Selman Yümnü, "Yağmurlar sebebiyle sabah uyandığımızda nehrin 3 metre kadar yükseldiğini gördük. Şuanda çiftliğimizin bir kısmı sular altında kaldı ve gerekli tedbiri aldığımız için herhangi bir mal kaybımız yok. Sadece yağışların devam etmesi ve suyun yükselmesinden endişeliyiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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