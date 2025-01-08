Sakarya Jandarma Komutanı Karaca, 2024 Yılı 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Sakarya Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Karaca, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri" ve Muhammed Selim Korkutata'nın "İlk uçuş" fotoğraflarını oylayan Karaca, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Klebher Vasquez'in "Kim kimi izliyor?" fotoğrafını tercih etti.

Karaca, "Günlük Hayat" kategorisinde Elif Öztürk'ün "100 yıl sonra", "Spor" kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın "Şükür" ve Halil Sağırkaya'nın "Abluka" fotoğraflarına oy verdi.

Karaca, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve Esed ailesi döneminin sona ermesi nedeniyle bu yıl özel olarak eklenen "Özgür Suriye" özel kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz" isimli fotoğrafını seçti.