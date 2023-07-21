Sakarya'da traktör ile hasta nakil aracının karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen kazada, traktör ile hasta nakil aracı çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kazada traktör sürücüsü ağır yaralanırken, hasta nakil aracında ise hasta bulunmadığı belirtildi.