Sakarya'da 'Polis Haftası Satranç Turnuvası' düzenlendi

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında " Polis Haftası Satranç Turnuvası" düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde, Adapazarı Lütfü Yaman Spor Salonu'nda 4 kategoride düzenlenen turnuvada 250 öğrenci yarıştı.

İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, müsabakalar öncesi yaptığı konuşmada, turnuvayı, geleceğin teminatı çocuklarla Türk Polis Teşkilatının kaynaşma aracı olarak gördüklerini belirterek, "Düşünce ve düşünme yetisi, insanları diğer varlıklardan ayıran çok önemli bir meziyet. Bu spor da düşünceyi disipline eden, onu geliştiren bir faaliyet. Burada bu güzel tabloyu gördüm de ben gerçekten çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

Kaya, organizasyonun, sporun ne kadar önemli bir amaca hizmet ettiğini gösterdiğin dile getirerek, şunları kaydetti:

"Satranç, zaman içinde sabırlı ve düşünceli olmayı öğretir. Satranç planlama, seçenekleri değerlendirme, imgeleme, odaklanma, analiz, öngörü ve kuramsal düşünme gibi becerilerinin gelişmesine de yardımcı olmaktadır. Sevgili çocuklar; burada kazanan ya da kaybeden yok. Burada biz 250 kişiyi peşinden kazanmış ve galip ilan ediyorum. Sizlere hayatta başarılar, mutluluk ve güzellikler diliyorum."

Federasyon yönetim kurulu üyesi avukat Berkay Çelik de kentin huzuru için gece gündüz çalışmayı sürdüren, güven ve huzuru tesis eden polislere teşekkür etti.

Müsabakalar, katılımcılarla bir süre sohbet eden ve başarılar dileyen Kaya'nın ilk hamlesiyle başladı.

Etkinliğe, çocuklar ve velilerinin yanı sıra İl Emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, federasyon temsilcileri ve polis memurları katıldı.