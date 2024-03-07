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Sakarya'da Engelli Sistemi (EVABİS) Projesiyle 11 Bin Engelliye Afet Eğitimi Verilecek

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Sakarya'da hayata geçirilen EVABİS projesi kapsamında, yaklaşık 11 bin engelliye afet eğitimi verilecek. Proje sayesinde arama kurtarma ekipleri, engelli vatandaşlara daha hızlı ulaşabilecek.

Sakarya'da Engelli Sistemi (EVABİS) projesi doğrultusunda yaklaşık 11 bin engelliye afet eğitimi verecek kişiler, uzmanlar tarafından eğitiliyor.

AFAD İl Müdürlüğü, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Afet Gönüllüleri Derneğince hayata geçirilen proje kapsamında engelli bireylere, afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili eğitim verilecek.

Bu sayede arama kurtarma ekiplerinin en kısa sürede engelli vatandaşlara ulaşılması sağlanacak.

Proje kapsamında belirlenen 45 eğitmene, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde (AFAD) görevli sosyal çalışmacı Gülay Ortak tarafından eğitim verilmeye başlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi konferans salonunda verilecek eğitim 4 gün sürecek.

Eğitmenler, daha sonra ilçelere dağılarak 8 ay boyunca engellileri afet konusunda bilinçlendirecek.

Kaynak: AA / Güncel

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