Sakarya'da bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.

D-140 kara yolu Kuzuluk istikametinden Akyazı yönüne ilerleyen Numan F. (23) yönetimindeki 41 AJP 975 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayan sürücünün babası Engin F. ve diğer yolcu Hasan Ç, kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza mahalline gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

İtfaiye ekipleri, yol kenarındaki ağaçlık alana fırlayan aracın LPG tankında köpükle soğutma yaptı.

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cenazeler morga kaldırıldı.