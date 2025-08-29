Sakarya'da Balıkçılar 1 Eylül İçin Hazır

Sakarya'da hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar av yasağının sona ereceği 1 Eylül'ü heyecanla bekliyor.

Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu ve Kocaali ilçelerinde balıkçılar, teknelerinin bakımını yaparak ve ağlarını onararak hazırlıklarını tamamladı.

Geçimlerini yıllardır sürdürdükleri avcılıkla sağlayan balıkçılar, 1 Eylül'de "vira bismillah" diyerek denize açılacak.

Bir yandan ekonomik kazanç elde ederken bir yandan önemli besin değeri bulunan balığı tüketicilere ulaştıran balıkçılar, yeni sezonun bereketli geçmesini bekliyor.

"Yeni sezona hazırız"

Karasu Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Atilla Bıçakçı, AA muhabirine, yeni sezona hazır olduklarını söyledi.

Bu yıl 12 metre altı teknelere yönelik ilk defa uygulanan erken sezon açılışı için belirlenen 15 Ağustos'ta palamut avına çıkma hazırlığı yapan balıkçıların olumsuz koşulları nedeniyle limandan ayrılamadığını belirten Bıçakçı, hazırlıkların 1 Eylül'e göre yapıldığını kaydetti.

Bıçakçı, Doğu Karadeniz'de artış gösteren palamuda karşın Batı Karadeniz'de hamsi bolluğu bulunduğunu dile getirerek, "Batı Karadeniz tarafında hamsi kendini çok erken gösterdi. Hamsinin kendini göstermesi palamudun bu sene daha az olacağının işaretidir. Bu sene çinekop ve istavrit de çoğunlukta olacak." dedi.

Sakarya Nehri'nin ağzının sığ olması nedeniyle teknelerin zorlandığını, bu nedenle Kocaeli'nin Kefken ve Düzce'nin Akçakoca ilçelerinde balık boşaltımı yapıldığını anlatan Bıçakçı, "Burası balıkçılıkla geçinen bir bölge. Balık burada, 18 mil öteye boşaltım yapmaya gidiyorlar. Burası hamsi boşaltım alanı ilan edildi. Burada geçen sene 1 kasa hamsi boşaltılamadı çünkü Sakarya Nehri çok sığ. Balık açısından verimli bir bölge. Sakarya bölgesini balık açısından hemen hemen biz finanse ediyoruz. Sakarya balığı yiyemediği zaman anlayın ki Karasu'da denize çıkılmamıştır." diye konuştu.

Bıçakçı, bölgeye barınak inşa edilmesiyle balıkçıların tam kapasite çalışabilmesinin sağlanabileceğini sözlerine ekledi.

"Hamsi ve istavritin bol olmasını bekliyoruz"

Karasu'da 35 yıldır balıkçılık yapan Mehmet Fuat Sezer de hazırlıklarını tamamlayarak denize açılmayı beklediklerini söyledi.

Sezer, palamutta geçen seneki gibi bolluk beklenmediğini aktararak, "Palamudun az olması da hamsinin bol olması anlamına geliyor. Hamsi ve istavritin bol olmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Balıkçı Necmi Tüfek ise sezondan umutlu olduklarını dile getirerek, "Hazırlıklarımızı yaptık, teknelerimizin bakımını yaptık, ağlarımızı onardık, 1 Eylül'ü bekliyoruz." dedi.