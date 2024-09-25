Sakarya'da Ahilik Haftası Etkinlikleri
Sakarya'da Ahilik Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Mehteran takımı eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüş, Adapazarı Ticaret Müzesi ziyareti ve Orhangazi Kültür Merkezi'ndeki programla kutlamalar devam etti. 'Yılın ahisi' Suat Artan'a şed kuşatıldı, plaketler dağıtıldı.
Sakarya'da Ahilik Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (SESOB) dün gerçekleştirilen kutlamalar, Çark Caddesi'nde mehteran takımı eşliğinde yürüyüşle başladı.
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve beraberindekilerle Demokrasi Meydanı'na kadar yürüyen SESOB Başkanı Hasan Alişan, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Kutlamalar, Adapazarı Ticaret Müzesi'nin gezilmesinin ardından Orhangazi Kültür Merkezi'ndeki programla devam etti.
SESOB Başkanı Alişan, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı, Gençlik Merkezi tiyatro grubu gösteri sundu.
Törende "yılın ahisi" seçilen iş insanı ve sanayici Suat Artan şed kuşanırken, yılın kalfası Selim Çelik ile yılın çırağı Cemile Köroğlu'na plaket takdim edildi.
Mesleki Eğitim Merkezi'nden mezun olan öğrencilere belgelerinin verildiği etkinlik, Tarihi Orhan Camisi önünde pilav ikramıyla sona erdi.