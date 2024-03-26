Sakarya'da 176 Kilogram Sentetik Uyuşturucuyla Yakalanan 4 Şüpheli
Sakarya merkezli 3 ildeki operasyonda, 4 şüpheli 176 kilogram sentetik uyuşturucuyla yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Bu kapsamda Diyarbakır'dan uyuşturucu getireceği tespit edilen şüphelilere yönelik Sakarya, Diyarbakır ve İstanbul'da operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin kullandığı araç ve adreslerindeki aramalarda, el yapımı kil ürünleri içerisine gizlenmiş 176 kilogram sentetik uyuşturucu, 2 kilo 500 gram takoz esrar ile 2 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 zanlının emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.