Sakarya Ahisi Salim Öztürk, Ahi Esnaf Beratı'nı Ticaret Bakanı Bolat'tan aldı

Sakarya Ahisi seçilen süpürge ustası Salim Öztürk, beratını Kırşehir'de düzenlenen törende Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan aldı.

Kırşehir Cacabey Meydanı'nda düzenlenen 38. Ahilik Haftası Kapanış Töreni, Bakan Bolat'ın katılımıyla gerçekleşti.

Programda, Bakan Bolat, Sakarya Ahisi seçilen süpürgeci Öztürk'e Ahi Esnaf Beratını verdi.

Öztürk, ödülü almanın mutluluğunu ve onurunu yaşadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"53 yıllık esnaflık geçmişimizde takdir edilen birçok ödülün en önemlisi olan, geçtiğimiz yılın sonunda Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ellerinden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Türkiye Yüzyılı Emektarı' ödülünü almak, ardından Sakarya'mızda 'Yılın Ahisi' olarak görülmek ve son olarak Kırşehir'de 'Ahi Esnaf Beratı' almak benim için büyük bir gurur ve mutluluk vesilesidir. İnşallah layık olmuşuzdur, layık olmaya da devam ederiz. Ahilik, bu toprakların ruhudur, alın teriyle, dürüstlükle ve kardeşlikle yoğrulmuş bir hayat felsefesidir."

Öztürk, Kırşehir'de, ahiliğin kalbinde Ahi Esnaf Beratı'na layık görülmenin de kendisi için tarifsiz bir onur olduğunu belirterek, "Bu anlamlı ödülü Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat'ın elinden almak da ayrı bir mutluluk kaynağıdır. Bizleri Kırşehir'e götürerek bu manevi atmosferi birlikte yaşamamıza vesile olan Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekilimiz Ali Bektaş'a da gönülden teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.