Sahil şeridindeki 16 ilde suç örgütlerine 'Müsilaj' operasyonu (5) - Haberler

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Sahil şeridindeki 16 ilde suç örgütlerine 'Müsilaj' operasyonu (5)

Demirören Haber Ajansı - Fatih Emrah Erdoğan - Güncel
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Sahil şeridindeki 16 ilde suç örgütlerine 'Müsilaj' operasyonu (5)

BALIKESİR VE ÇANAKKALE'DE 12 GÖZALTIEmniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı ekiplerince sahil şeridindeki illerde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak turizmi olumsuz etkileyen, mafya tipi organize suç örgütleri ve bunlara silah temin eden suç gruplarına yönelik 16 ilde...

BALIKESİR VE ÇANAKKALE'DE 12 GÖZALTI

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı ekiplerince sahil şeridindeki illerde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak turizmi olumsuz etkileyen, mafya tipi organize suç örgütleri ve bunlara silah temin eden suç gruplarına yönelik 16 ilde eş zamanlı 'Müsilaj' operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında Balıkesir kent merkezi, Susurluk, Ayvalık, Edremit ve Gömeç ilçelerinde haklarında gözaltı kararı verilen 12 şüpheliden 10'u gözaltına alındı. 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Balıkesir'de şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 7 tabanca, 6 tüfek, 8 şarjör, 361 fişek, 70 kartuş, 2 muşta, 1 kılıç, 2 kama, 2 kelepçe, 1 sustalı bıçak ve 6 bıçak ele geçirildi.Öte yandan Çanakkale'deki operasyonda da 2 kişi, yakalanarak gözaltına alındı.

Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR,


Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Güncel

Çanakkale, Balıkesir, Gözaltı, Silah, Güncel, Haberler

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