(İSTANBUL) - Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde düzenlediği basın açıklamasında, MNT bünyesinde çalışan ve işten çıkarılan 8 işçinin yeniden işe alınmasını talep etti. Sendika temsilcileri, işten çıkarmaların sendikal örgütlenme süreciyle bağlantılı olduğunu öne sürerken, çalışanlar da iş güvencesi, kıdem ve ihbar tazminatları ile yasal haklarına ilişkin yaşadıkları mağduriyetleri dile getirdi.

Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası (Türkiye Sağlık İş), İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya gelerek MNT bünyesinde çalışan 8 işçinin işten çıkarılmasına tepki gösterdi. Basın açıklamasında sendikal örgütlenme hakkı, taşeron işçilerin çalışma koşulları ve iş güvencesi konuları gündeme getirildi. Sendika yöneticileri, işten çıkarılan çalışanların görevlerine iade edilmesini isterken, ilgili kurumları da yaşanan sürece müdahale etmeye çağırdı.

Basın açıklamasında konuşan Türkiye Sağlık-İş Sendikası Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Konya Şube Başkanı Recep Kaplan, eylemin yalnızca işten çıkarılan 8 çalışanla sınırlı olmadığını, kamuda taşeron olarak çalışan 100 binden fazla emekçinin haklarını da ilgilendirdiğini söyledi.

Kaplan, "Burada 8 tane arkadaşımızın haklarında bir tane tutanak yok. Bir tane tek suçları sendikalı olmak. Tek suçları Türkiye Sağlık-İş Sendikası'na üye olmak. Kamuda taşeron işçi son bulana kadar biz bu mücadelemizi devam ettireceğiz. Çünkü taşeron zulümdür. Alın terine zulümdür... Arkadaşlarımızın işe iade davalarını açtık. Sayın Çalışma Bakanı'na, Sayın Çalışma Bakanımız ve Hazine ve Maliye Bakanımıza buradan bir kez daha çağrıda bulunmak istiyoruz. Kamuda taşeron işçilik son bulsun. Bu sömürü düzeni sona ersin." dedi.

SENDİKADAN SENDİKAL HAK VE ÖRGÜTLENME VURGUSU

Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası Kadıköy Şube Başkanı Zerrin Ceren de sürece ilişkin şu bilgileri verdi:

"Sağlık Bakanlığı bünyesinde taşeron olarak hizmet veren MNT çalışanı arkadaşlarımız, Anayasa'nın 51. maddesi olan sendikalaşma hakkını kullanarak sendikamıza üye olmuştur. Ancak gelinen noktada işverenin katı tutumu ve baskıcı yaklaşımı ile çeşitli bahaneler sunarak sekiz işçi arkadaşımız işten atılmıştır. Sendikalı olmak suç değil, anayasal bir haktır. Yaklaşık dört yıldır devam eden yetki mücadelemizde MNT yönetimi her aşamasında yetkimize itiraz ederek süreci uzatmaya yönelik girişimlerde bulunmuştur. Sendikamız, hukuk önünde verdiği mücadeleyi kazanarak yetkisini tescil etmiştir. Buna rağmen MNT yönetimi ikinci kez yetkimize itiraz ederek süreci yeniden uzatmayı tercih etmiştir.

Buradan MNT yönetimine sesleniyoruz. İşçinin özgür iradesini mahkeme kapılarında oyalayarak ortadan kaldıramazsınız. İşçiyi baskı altına alarak, işten çıkararak, çalışanları karşı karşıya getirerek örgütlenmenin önüne geçemezsiniz. Şunu herkes bilsin. Biz bu mücadeleye dün başlamadık. Bugün de vazgeçmeyeceğiz. Alın teriyle çalışan, emeğiyle geçinen işçi arkadaşlarımızın sendikal tercihleri nedeniyle işsiz bırakılması kabul edilemez. Hiçbir işçi sendikal tercihi nedeniyle işinden, ekmeğinden edilemez. İşten çıkarmaları kabul etmiyoruz. Sekiz arkadaşımızın işlerine iadesini istiyoruz. Sağlık Bakanlığı'nı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı, Hastane Yönetimini, yaşanan bu usulsüzlüklerin araştırılması ve gerekli işlemlerin yapılması için göreve davet ediyoruz. Sendikal haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Üyelerimizin haklarını korumaya, iş güvencesini ve onurlu çalışma koşullarını savunmaya devam edeceğiz. Emeğimize, ekmeğimize sahip çıkacağız. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın emek, ekmek ve özgürlük"

İŞTEN ÇIKARILAN ÇALIŞANLAR YAŞADIKLARI MAĞDURİYETİ ANLATTI

Eylemde işten çıkarılan işçiler de konuştu. MNT bünyesinde 2 yıl 4 aydır çalışan Nisa Yılmaz, "İşimi yaptım. Emeğimi verdim. Yoğunluktan baygınlık geçirdiğim, akşam saat dokuzlara kadar çalıştığım günler oldu. Buna rağmen yapay zeka gerekçe gösterilerek iş hakkım dün feshedildi. Oysa bizim yaptığımız iş ortadan kalkmamıştı. Yapay zekanın eksik ve hatalı hazırladığı taslakları yeniden düzeltiyor, raporlarımızı tamamlıyorduk. Yani işimize her zaman olduğu gibi devam ediyorduk. Ancak asıl mağduriyetim işten çıkarılmakla da bitmedi. Kıdem ve tazminatlarım ödenmedi. SGK çıkışım 22'nci kodla, yani diğer kodla yapıldı ve işsizlik maaşı hakkından da yararlanmam engellendi. İşimi kaybettim, şimdi de yasal haklarımı alabilmek için mücadele ediyorum. Bugün burada yalnızca kendim için değil, işten çıkarılan 8 emekçi arkadaşım için de konuşuyorum. 8 insanın emeği ve geleceği belirsizliğe sürüklendi. İçeride kalan arkadaşlarımız da her gün işten ayrılacağı, işini kaybedeceği korkusuyla çalışıyor. Biz ayrıcalık değil, emeğimizin karşılığını, yasal haklarımızı ve insanca çalışma koşullarını istiyoruz. İşten çıkarılmak yetmezmiş gibi hakkımızı ararken de mağdur edilmek istemiyoruz. Susmayacağız, hakkımızı aramaya devam edeceğiz. En son da şunu söylemek istiyorum. Burada 15 yıl, 8 yıl, 12 yıl çalışanlarımız var. Onları da işten çıkardılar. Ve bütün bu işten çıkarmalara karşı sessiz kalan Profesör Doktor Esra Aslan'ı da bu sessizliğinden dolayı kınıyorum. Bir özür ya da bir geçmiş olsun bile dilemedi bize. Bunu da buradan söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

17 YILLIK ÇALIŞAN DİLAN GÜLDÜ: "GÜVENCELİ İŞ, GÜVENCELİ GELECEK İSTİYORUZ"

17 yıllık çalışan Dilan Güldü de yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Bugün biraz kendimizi, güvencesiz çalışma koşullarımızı ve emeğimizin karşılığını alamamamızın nedenlerini sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Hepimiz geçim derdiyle, ailemizin sorumluluğuyla, çocuklarımızın geleceği için çalışıyoruz. Sabah işe gelirken aklımızda ekmeğimiz, akşam eve dönerken bugün beni de işten çıkaracaklar mı kaygısıyla yaşıyoruz. Taşeronda çalışan sağlık emekçileri olarak yıllardır güvencesizlikle, düşük ücretlerle, ağır çalışma koşullarıyla, görev dışı çalışma ve türlü belirsizliklerle mücadele ediyoruz. Aynı işi yapıyoruz, aynı emeği veriyoruz ama haklarımız ve geleceğimiz konusunda kendimizi güvende hissedemiyoruz. MNT Sağlık'ta 8 arkadaşımızın işten çıkarılması hepimize bir kez daha düşünmemiz gerektiğini gösteriyor. Bu arkadaşlarımızın yaşadığı durum sadece onların meselesi değil. Taşeronda çalışan tüm sağlık emekçisi arkadaşlarımızın ortak sorunudur. Biz sendikalı olmakla, örgütlenmekle yanlış bir şey yapmıyoruz. Aksine Türkiye Cumhuriyeti'nin bizlere verdiği anayasal hakkımızı kullanıyor, emeğimizin karşılığını almak ve güvenceli bir çalışma hayatı istiyoruz. Şunu unutmayalım. Bugün işten çıkarılan sekiz arkadaşımızın yaşadığı sorun yarın hepimizin karşısına çıkabilir. Bu yüzden birbirimize sahip çıkıyoruz. Gelin, taşeron işçiliğin getirdiği güvencesizliğe karşı birbirimize omuz verelim. Sessiz kalmak yerine konuşalım. Yalnız kalmak yerine birleşelim. Çünkü bizim gücümüz sadece emeğimizden değil, birliğimizden ve dayanışmamızdan geliyor. Unutmayalım arkadaşlar. Başımızda bir işçi olabiliriz ama büyüklükte büyük bir emek gücüyüz. Güvenceli, güvenceli gelecek istiyoruz. Güvenceli iş, güvenceli gelecek istiyoruz"

Kaynak: ANKA