Sağlık Bakanı Memişoğlu, Moğolistan'ı ziyaret etti Açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Moğolistan ile bölgesel dayanışmayı güçlendirecek adımlar atmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, "Büyük ölçekli bir onkoloji hastanesinin inşası konusunda insan gücü, işletme ve teknik destek noktasında nasıl katkı sağlayacağımızı görmek için çalışmalara başlayacağız." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Memişoğlu, 6-7 Eylül 2025'te çeşitli temaslarda bulunmak üzere Moğolistan'ı ziyaret etti.

Bakan Memişoğlu, Buyant-Ukhaa Uluslararası Havalimanı'nda protokol tarafından karşılandı.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, ilk gün Moğolistan Sağlık Bakanı Chinburen Jigjidsuren ile helikopterle Arhangay'a gitti ve Orhun Abideleri'nin olduğu Khushuu Tsaidam Tarihi Anıt Müzesi'ni gezdi. Memişoğlu, daha sonra Moğolistan Sağlık Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen akşam yemeğine katıldı.

Programın ikinci gününde bakanlar arası ikili görüşme gerçekleştiren Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Moğolistan Sağlık Bakanı Chinburen Jigjidsuren, görüşmede, 16 Ocak 2025'te Ankara'da sağlık alanında imzalanan işbirliği protokolü hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmenin ardından Bakan Memişoğlu, Moğolistan Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlenen geniş katılımlı toplantıya iştirak etti.

Toplantıda, Moğolistan Sağlık Bakanı Chinburen Jigjidsuren tarafından Sağlık Bakanı Memişoğlu ve beraberindeki heyete "Moğolistan Sağlık Sistemi"ne yönelik sunum yapıldı. Daha sonra basın konferansına geçildi.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, basın konferansında yaptığı konuşmada, kardeş ülke Moğolistan Sağlık Bakanı Chinburen Jigjidsuren ile bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kendisiyle gerçekleştirdiğimiz görüşme vesilesiyle sağlık alanında işbirliğimizi nasıl daha ileriye taşıyabileceğimizi yerinde görme fırsatı bulduk. Son 20 yılda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, sağlık alanında çok güçlü bir altyapı kurmuş, dünyaya örnek bir model geliştirmiştir. Nitelikli insan kaynağımız, modern altyapımız ve ileri bilişim teknolojilerimiz sayesinde her vatandaşımıza erişilebilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunuyoruz. Bu birikimi dost ve kardeş ülkelerle paylaşmaya hazırız."

"Moğolistan'da Onkoloji Hastanesinin inşası için çalışmalara başlayacağız"

Sağlığın sınır tanımadığına, insan söz konusu olduğunda coğrafyaların bir öneminin kalmadığına işaret eden Memişoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Nerede olursa olsun insan hayatı bizim için değerlidir. Bizim inancımızda da geleneğimizde de önce insan vardır. Türkiye olarak biz, insanı yaşatmayı esas alan bir medeniyetiz. Dün nasıl bu anlayışla hareket ettiysek, bugün de aynı değerlerle, kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Geçtiğimiz ocak ayında imzaladığımız işbirliği anlaşması ile ilişkilerimizi daha da güçlü bir zemine taşıdık. Bu anlaşma, eğitimden afet ve acil durum işbirliğine, sağlık turizminden sağlık yatırımlarında işbirliğine, sağlık bilgi sistemlerinin güçlendirilmesi alanlarında işbirliğine kadar uzanan geniş ve önemli stratejik alanları kapsamaktadır."

"Üreten, Koruyan, Geliştiren Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda Moğolistan ile hem vatandaşlarımızın sağlığını hem de bölgesel dayanışmayı güçlendirecek adımlar atmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirten Memişoğlu, "Bu işbirliğinin gelecekte yeni ortak projelerin önünü açacağına yürekten inanıyorum. Bu kapsamda büyük ölçekli bir onkoloji hastanesinin inşası konusunda insan gücü, işletme ve teknik destek noktasında nasıl katkı sağlayacağımızı görmek için çalışmalara başlayacağız." ifadesini kullandı.

"Hediyemin adını 'Dostluk' koydum"

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Orhun Abideleri'nin Türk milletinin ilk yazılı hafızası ve birlik çağrısının en güçlü sembolü olduğuna işaret ederek, "Bu ortak miras, milletlerimizin kadim dostluğunu ve dayanışmasını bir kez daha bizlere hatırlatıyor. Sayın Bakanımızla Orhun Abideleri'ni ziyaret ettik. Ziyaret sırasında bana çok özel ve anlamlı bir hediye takdim edildi. Ben de bu hediyeyi Türkiye ile Moğolistan arasındaki dostluğun bir nişanesi olarak kabul ettim ve adını 'Dostluk' koydum." açıklamasını yaptı.

Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Kültürümüzde at özgürlüğün, kudretin ve dostluğun sembolüdür. Atım 'Dostluk' burada, bu topraklarda kalacak, Moğolistan'ın güzel doğasında koşmaya devam edecek. Bu hediye, Türkiye ile Moğolistan arasındaki kardeşliğin en güzel ifadesi olacaktır. Türkiye ve Moğolistan olarak sağlık alanında attığımız adımlarla bu köklü mirası günümüze taşıyan somut bir örnek göstereceğiz. İnsan hayatına verdiğimiz değeri ve ortak tarihe olan sorumluluğumuzu bu işbirliğiyle birleştiriyoruz.

Uluslararası düzenlemeler çerçevesinde ilaç ruhsatlandırma süreçlerinde bazı değişiklikler yapılmıştı. Türk firmalarının uluslararası imkanlardan faydalanabilmesi için gerekli çalışmaları sürdürüyor ve Moğolistan Sağlık Bakanlığının da bu konuda birlikte çalışmaya açık olduğunu görüyoruz. Bu vesileyle bizlere gösterdikleri misafirperverlik için Sayın Bakan'a ve Moğolistan halkına yürekten teşekkür ediyorum. En yakın zamanda Sayın Bakanımızı ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağım."

Sağlık Bakanı Memişoğlu, basın konferansından sonra, Moğolistan Büyükelçiliğini ziyaret ederek, Moğolistan Büyükelçisi Başak Genç Yüksel ile Türkiye ve Moğolistan'ın sağlık alanındaki işbirliği hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Moğolistan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ochirbat Dagvadorj ev sahipliğinde düzenlenen öğle yemeğine katılan Sağlık Bakanı Memişoğlu, öğleden sonra Cengiz Han Müzesi'ni ziyaret ederek Moğolistan programını sonlandırdı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na Moğolistan ziyareti esnasında Sağlık Bakan Yardımcısı Nurullah Okumuş, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Velioğlu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Ahmet Ayar, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Ümit Kervan ve diğer yetkililer eşlik etti.