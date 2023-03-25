Sağlık Bakanı Koca, yangın çıkan hastanede incelemelerde bulundu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yangında bir hastanın hayatını kaybettiği Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yangında bir hastanın hayatını kaybettiği Sultan Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'daki Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde incelemelerde bulunduk. İki gün önce meydana gelen yangında olaydan başhekim arkadaşımız da etkilenmişti. Kendisine, tedavi gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunduk." ifadelerini kullandı.

Üsküdar'daki Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Bloğunda yangın çıkmış, bir yoğun bakım hastası hayatını kaybetmişti.