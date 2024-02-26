Safranbolu'da parkta sıkışan çocuk itfaiye tarafından kurtarıldı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde parkta bacağı spor aletine sıkışan 3 yaşındaki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde parkta bacağı spor aletine sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
15 Temmuz Mahallesi'ndeki parkta oynayan 3 yaşındaki Ö.T'nin bacağı spor aletine sıkıştı.
Uzun uğraşlara rağmen çocuğun bacağını çıkaramayan aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Spor aletindeki demiri kesen itfaiye ekipleri, çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı.
Spor aleti ise daha sonra bulunduğu yerden kaldırıldı.