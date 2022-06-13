Safranbolu'da ilçe merkezine inen domuzlar cep telefonuyla görüntülendi Karabük'ün Safranbolu ilçesine inen domuzlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Karabük'ün Safranbolu ilçesine inen domuzlar cep telefonu kameralarına yansıdı. İlçe merkezinde gezen 2 kişi, sitelerin arasındaki yoldan karşıya geçmeye çalışan 2 domuzu görünce cep telefonlarıyla kaydetti. İlçede aracıyla ilerleyen başka bir kişi, yolun karşısına geçmeye çalışan domuzu kayda aldı. Karabük'teki Kapullu Mahallesi Küpler bölgesindeki ormanlık alanda ağaçların arasında görülen karaca da cep telefonuyla görüntülendi. AA / Ahmet Özler - Güncel Safranbolu Hisarcık Karabük Güncel Haberler

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