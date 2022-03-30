(DRONE) Safranbolu'da çöp depolama alanında çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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(DRONE) Safranbolu'da çöp depolama alanında çıkan yangın söndürüldü

AA - Ahmet Özler - Güncel
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çöp depolama alanında çıkan yangın söndürüldü.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çöp depolama alanında çıkan yangın söndürüldü.

İlçenin "şehir çöplüğü"nde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makinelerinin de desteğiyle yangını söndürdü.

Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, çöplükte yaşanan yangının kısa sürede kontrol altına alındığını kaydetti.

(DRONE) Safranbolu'da çöp depolama alanında çıkan yangın söndürüldü

(DRONE) Safranbolu'da çöp depolama alanında çıkan yangın söndürüldü

(DRONE) Safranbolu'da çöp depolama alanında çıkan yangın söndürüldü

AA / Ahmet Özler - Güncel

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