Sadettin Saran serbest bırakıldı

Sadettin Saran serbest bırakıldı
Güncelleme:
Uyuşturucu soruşturması kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağırılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu madde temin etmek ve uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak suçlamalarıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
  • Sadettin Saran'ın ifade vermesinin ardından saç ve kan örnekleri alındı.
  • Sadettin Saran'a yurt dışı yasağı uygulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturmasında 'Uyuşturucu madde temin etmek' ve 'Uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak' suçlamaları yöneltilen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, ifade verdi. Saran, saç ve kan örnekleri alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DÜN GECE İSTANBUL'A DÖNDÜ

Sadettin Saran'ın evinde dün akşam saatlerinde arama yapıldığı, Saran'ın ise o sırada yurt dışında bulunduğu belirtildi. Soruşturma bilgisini alır almaz Türkiye'ye dönüş kararı alan Saran, gece saatlerinde özel uçakla İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde Saran'ı yöneticiler ve Fenerbahçeli taraftarlar karşıladı.

KAN VE SAÇ ÖRNEĞİ ALINDI

Sadettin Saran, sabah saatlerinde ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Saran'ın ifade işlemi yaklaşık 2 saat sürdü. Sadettin Saran, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından saç ve kan örnekleri vermek üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Sabah erken saatlerde ifade vermek için adliyeye gelen Sadettin Saran, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından saç ve kan örnekleri vermek üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Saran'ın ifade işleminin ardından kan ve saç örnekleri alındı.

SADETTİN SARAN'A ADLİ KONTROL ŞARTI

Saran, Adli Tıp Kurumu'nda yaklaşık 45 dakika süren işlemlerin ardından yeniden İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yurt dışı yasağı ve adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı.

KENDİSİNE YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Sadettin Saran'a, "uyuşturucu madde kullanımı", "uyuşturucu madde temin etmek" ve "uyuşturucu madde kullanılmasına imkân sağlamak" suçlamalarının yöneltildiği öğrenildi.

FENERBAHÇE'DEN SUÇ DUYURUSU

Fenerbahçe Kulübü, bir açıklama yaparak soruşturmanın gizliliğini ihlal eden, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte dezenformasyon yapan her türlü kişi ve kurum hakkında gerekli hukuki girişimlere başlanacağı duyurdu.

İşte yapılan o açıklama:

Başkanımız Sayın Sadettin Saran, yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında bugün saat 10.00 itibarıyla Cumhuriyet Başsavcılığına davet edilmiş, savcılıkta ifade alma sürecinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumundaki işlemleri gerçekleştirilmiş ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Yaşanan süreçle ilgili olarak; soruşturmanın gizliliğini ihlal eden, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte dezenformasyon yapan her türlü kişi ve kurum hakkında gerekli hukuki girişimlere ivedilikle başlanacağını kamuoyunun bilgisine sunarız.

Olgun Kızıltepe
Yorumlar (19)

Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

FENERLE KİMSE BAŞA ÇIKAMAZ. İSTE BÖYLE OLACAK

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme96
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTheC:

Fenerbahçe'nin değil Saadettin'in ifadesini almışlar Fener'in ifadesini sahalarda alıyorlar kaç senedir zaten :D

yanıt29
yanıt13
Haber Yorumlarıwcq67y4nd5:

olay fener olayı değil. malll

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıMGk:

Vaktiyle ağbabanızı evinden aldılar gıkınız çıkmadı bunu da şimdilik salmışlar

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıVEFA:

Fenerbahçe kulübü'nün başkanı olmasaydı kodesi boylamıştı. Garibanın sahibi yok.Çifte standart ,çifte hukuk. Akkoyun adaleti!

Yorum Beğen75
Yorum Beğenme47
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

ne suç işledi ki adlı kontrol ile serbest bırakıldı? ya bu ayar verme başka bişey değil

Yorum Beğen58
Yorum Beğenme25
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdsjqjqwn4r:

bi yarram çıkmaz bu işten rahat olun

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCevizci Coşkun:

Senin yorumunu eskiyim. Yaranı da validen iyileştirsin.

yanıt8
yanıt9
Haber YorumlarıFeza Can:

O bozuk ağzına meymenetsiz aklına …..

yanıt4
yanıt1

Tüm 19 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

title