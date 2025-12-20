Sadettin Saran serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturmasında 'Uyuşturucu madde temin etmek' ve 'Uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak' suçlamaları yöneltilen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, ifade verdi. Saran, saç ve kan örnekleri alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DÜN GECE İSTANBUL'A DÖNDÜ

Sadettin Saran'ın evinde dün akşam saatlerinde arama yapıldığı, Saran'ın ise o sırada yurt dışında bulunduğu belirtildi. Soruşturma bilgisini alır almaz Türkiye'ye dönüş kararı alan Saran, gece saatlerinde özel uçakla İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde Saran'ı yöneticiler ve Fenerbahçeli taraftarlar karşıladı.

KAN VE SAÇ ÖRNEĞİ ALINDI

Sadettin Saran, sabah saatlerinde ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Saran'ın ifade işlemi yaklaşık 2 saat sürdü. Sadettin Saran, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından saç ve kan örnekleri vermek üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Saran'ın ifade işleminin ardından kan ve saç örnekleri alındı.

SADETTİN SARAN'A ADLİ KONTROL ŞARTI

Saran, Adli Tıp Kurumu'nda yaklaşık 45 dakika süren işlemlerin ardından yeniden İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yurt dışı yasağı ve adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı.

KENDİSİNE YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Sadettin Saran'a, "uyuşturucu madde kullanımı", "uyuşturucu madde temin etmek" ve "uyuşturucu madde kullanılmasına imkân sağlamak" suçlamalarının yöneltildiği öğrenildi.

FENERBAHÇE'DEN SUÇ DUYURUSU

Fenerbahçe Kulübü, bir açıklama yaparak soruşturmanın gizliliğini ihlal eden, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte dezenformasyon yapan her türlü kişi ve kurum hakkında gerekli hukuki girişimlere başlanacağı duyurdu.

İşte yapılan o açıklama:

Başkanımız Sayın Sadettin Saran, yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında bugün saat 10.00 itibarıyla Cumhuriyet Başsavcılığına davet edilmiş, savcılıkta ifade alma sürecinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumundaki işlemleri gerçekleştirilmiş ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Yaşanan süreçle ilgili olarak; soruşturmanın gizliliğini ihlal eden, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte dezenformasyon yapan her türlü kişi ve kurum hakkında gerekli hukuki girişimlere ivedilikle başlanacağını kamuoyunun bilgisine sunarız.