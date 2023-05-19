Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu 19 Mayıs mesajı yayınladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı ve gençlerin azmi ve kararlılığıyla Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılını inşa edeceğimize olan inancını paylaştı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "19 Mayıs ruhuyla ve de gençlerimizin azmi, heyecanı ve kararlılığıyla Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılını hep birlikte inşa edeceğimize olan inancım tamdır. Hiç ama hiç endişeniz olmasın; inanıyoruz, kararlıyız ve hep birlikte başaracağız" mesajını yayınladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. Karamollaoğlu'nun Twitter mesajı şöyle:

"HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

"Muhterem genç kardeşlerim; gün, sizin gününüzdür. Söz sizde ve zaman sizden yanadır. Dün nasıl umutların bitti zannedildiği bir noktada, şartların getirdiği her türlü zorluklara rağmen başarmışsak; bugün de yine başaracağız! 19 Mayıs ruhuyla ve de gençlerimizin azmi, heyecanı ve kararlılığıyla Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılını hep birlikte inşa edeceğimize olan inancım tamdır. Hiç ama hiç endişeniz olmasın; inanıyoruz, kararlıyız ve hep birlikte başaracağız! Aziz milletimizin ve değerli gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını ve şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Bayramımız kutlu olsun."