Saadet Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı İşçi Maaşlarını Yükselteceğini Söyledi

Saadet Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Tezcan Karakütük, başkan seçilmesi halinde belediyede görevli işçi maaşlarını yükselteceği vaadinde bulundu.

Karakütük, yaptığı yazılı açıklamada Milli Görüş belediyeciliğinde adaletin önemli olduğunu belirtti.

Belediye kaynakları doğru kullanılması gerektiğini dile getiren Karakütük, "Açıkça ifade etmeliyim ki kendi çalışanından sıkıntıyı kaldırmayan bir belediye kendi memleketinden de sıkıntıyı kaldıramaz. Bundan dolayıdır ki belediye başkanı olursam derhal Edirne Belediyesi Personel A.Ş'nin en düşük işçi maaşını 40 bin lira yapacağım. Çalışanımızı enflasyona ezdirmeyeceğim. Bunun buradan müjdesini vermek isterim." ifadelerini kullandı.

"Dervişlerle Yazılan Tarih" kitabı yayımlandı

Trakya Üniversitesi Sarı Saltuk Gazi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan "Dervişlerle Yazılan Tarih" adlı kitap yayımlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre geçen yıl yayımlanan "Rumeli'nin Gözcüsü Sarı Saltuk Gazi" adlı birinci kitaptan sonra "Dervişlerle Yazılan Tarih" isimli ikinci kitap da Trakya Üniversitesi Yayınevi'nin çalışmaları arasında yerini aldı.

Editörlüğünü Merkez Müdürü Doç. Dr. Ayşegül Kılıç'ın üstlendiği ve bir makale ile katkıda bulunduğu Sarı Saltuk adına hazırlanan ikinci kitap, sekiz makale ve dönemin en temel çalışmalarından biri kabul edilen Paul Wittek'in "Yazıcıoğlu Ali'ye Göre Dobruca'nın Hıristiyan Türkleri" adlı çeviriyi de içeriyor.

Öğrencilere siber zorbalık ve güvenli internet kullanımı eğitimi verildi

Edirne'de öğrencilere yönelik siber zorbalık ve güvenli internet kullanımı eğitimleri sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen çalışmalar kapsamında Tayakadın Köyü İlkokul öğrencilerine yönelik dijital bağımlılık, siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, siber dolandırıcılıktan korunma, sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar konuları hakkında eğitim verilerek broşür dağıtıldı.

Eğitimlerin süreceği belirtildi.