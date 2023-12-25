Rüzgar Enerji Santrali Projesi Mahalle Sakinlerinin Tepkisiyle Yarıda Kaldı

BURSA'nın Orhangazi ilçesine bağlı Mahmudiye, Çakırlı ve Üreğil mahalleleri ile Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Sermayecik Mahallesi'nde özel bir firma tarafından yapılması planlanan 8 türbinli rüzgar enerji santralinin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısı mahalle sakinlerinin tepkisi nedeniyle yarıda kaldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Mahmudiye, Çakırlı ve Üreğil mahalleleri ile Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Sermayecik mahallesinin bulunduğu bölgede yapımı planlanan 8 türbinli rüzgar enerji santralinin proje hazırlıklarına başlandı. Yılda 160 milyon kilowatt saat elektrik üretmesi hedeflenen proje ile ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce, Mahmudiye Mahallesi'nde ÇED toplantısı düzenlendi. Toplantıya siyasi partilerin ilçe başkanları ile yöneticileri, Mahmudiye Mahallesi Muhtarı Veysel Üstün, Keramet Mahallesi Muhtarı Altan Gün, Üreğil Mahallesi Muhtarı Cengiz Acar, Sermayecik Mahallesi Muhtarı Aydın Gençtav, Ziraat Odası Başkanı Dinçer Dimrit, Doğader yönetim kurulu üyesi Murat Demir ile çok sayıda mahalleli katıldı.

MAHALLELİ TAPKİ GÖSTERDİ TOPLANTI KISA SÜRDÜ

ÇED toplantısında firma yetkilisinin bilgilendirmesi sırasında bölge sakinlerinin tepkisi üzerine toplantı yarıda bırakıldı. Mahmudiye Mahallesi Muhtarı Veysel Üstün, bölgede arıcılık yapan birçok vatandaş olduğunu belirterek, "Rüzgar enerji santralleri tüm bu tarım alanlarına zarar verecek bir proje. Bu projeyi bölgemizde istemiyoruz." diye konuştu.

'RÜZGAR GÜLÜ SANTRALLERİ ÇOK DA MASUM DEĞİLDİR'

Toplantının ardından düzenlenen basın açıklamasında konuşan Doğader yönetim kurulu üyesi Murat Demir, "Bizler köyünü toprağını seven insanlar böyle projelere onay vermeyeceğiz, verdirtmeyeceğiz. Burası, aynı zamanda tarım ve turizm desteği alan bir bölge, bu bir çelişki değil midir? Hem destek vereceksiniz, hem de bunu baltalayacak projeye onay vereceksiniz. Rüzgar gülü santralleri çok da masum değildir. Bu santral buraya gelirse burada arıcılık olmaz, arıcılık olmazsa, tarım olmaz, çiçek olmaz. Bir rüzgar gülünün yüksekliği 160 metre. Yani 53 katlı bir apartman yüksekliğinde. Bir pervanenin açıklığı 80 metre. Bunlar için geniş geniş yollar yapılacak. Enerji için yine ormanları kesecekler, yine tarım alanlarını yok edecekler. Ama bu mücadele burada başladı, burada bitmedi. Çok güzel bir dayanışma ortaya koyduk. Burada bırakırsak bunu yaparlar. Bunu devam ettireceğiz. Tüm halkımızla devam ettireceğiz. Buranın talan edilmesinin önüne geçeceğiz." dedi.