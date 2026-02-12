Rusya'dan Mesajlaşma Uygulaması Whatsapp'a Erişimi Engeli

(ANKARA) - Rusya, ABD merkezli Meta'ya ait mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a erişimin engellenmesine karar verdi. Whatsapp, Kremlin'in kararının, Rusya'daki kullanıcıları devlet tarafından geliştirilen dijital haberleşme platformuna yönlendirme amacıyla alındığını savundu.

Rusya, ABD merkezli Meta'ya ait mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a erişimin engellenmesine karar verdi. WhatsApp, söz konusu kararın Rusya'daki 100 milyondan fazla kullanıcıyı devlet tarafından geliştirilen Max adlı uygulamaya yönlendirmeyi amaçladığını belirtti. WhatsApp yaptığı açıklamada kullanıcıların güvenli ve özel iletişim hakkına dikkati çekerek, kararın veri güvenliği açısından da olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, medyaya yaptığı açıklamada, kararın Meta'nın Rus yasalarına uyum sağlamadığı gerekçesiyle alındığını söyledi. Peskov, şirketin yasal gerekliliklere uyması ve yetkililerle diyaloga girmesi halinde faaliyetlerine yeniden başlayabileceğini ifade etti.

Rusya'nın internet düzenleyici kurumu Roskomnadzor, bu hafta Telegram'a da erişimin güvenlik gerekçesiyle kısıtlandığını açıkladı. Telegram CEO'su Pavel Durov da Rus yetkililerin Telegram'a erişimi kısıtlaması kararının amacının kullanıcıları devlet destekli uygulamalara yönlendirmek olduğunu savundu.

Moskova WhatsApp ve Telegram'ın kullanıcı verilerini Rusya içinde depolama yükümlülüğüne uymamasını ve WhatsApp'ın dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı iddiasını gerekçe olarak gösteriyor. Rusya devlet haber ajansı Tass, bu yılın başlarında WhatsApp'ın 2026'da kalıcı olarak engellenmesinin beklendiğini bildirmişti.

Öte yandan Moskova Max uygulamasının kullanımını artırmak amacıyla çeşitli adımlar attı. 2025'ten itibaren ülkede satılan yeni cihazlara uygulamanın önceden yüklenmesi zorunlu hale getirildi. Meta'ya ait Instagram ve Facebook daha önce Rusya'da engellenmiş, bu platformlara erişim yalnızca VPN üzerinden mümkün hale gelmişti.