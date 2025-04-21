Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı! Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda

Türkiye için tarihi gün! Artık 11 ülkeden biri konumundayız
Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'den haber var: Çalışmayan kalbinin sağ kısmı...
14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurduğu bebeği çöpe attı

14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurup bebeği çöpe attı
İznik'te Papa Francis için lokma döktürdüler

1 ay sonra ziyaret edeceği ilçede büyük keder! Adına lokma döktürdüler

Rusya ve İran Arasında Stratejik Ortaklık Anlaşması Onaylandı

Rusya ve İran Arasında Stratejik Ortaklık Anlaşması Onaylandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran ile kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının onaylanmasına yönelik yasayı imzaladı. Anlaşma, iki ülke arasında askeri savunma, enerji, ticaret ve kültür gibi birçok alanda işbirliğini kapsıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran ile kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının onaylanmasına yönelik yasayı imzaladı.

Putin'in imzaladığı ve Rusya Resmi Belge Sistemi'nde yayımlanan yasaya göre, Rusya ile İran arasında kapsamlı stratejik ortaklık kuran anlaşma onaylandı.

Bu anlaşma, iki ülke arasında askeri savunma, terörle mücadele, ekonomi, ticaret, enerji, ulaşım, tarım ve kültür gibi çeşitli alanlarda işbirliğini kapsıyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, iki ülke arasında kapsamlı stratejik ortaklık kuran anlaşmaya 17 Ocak'ta imza atmıştı.

Rusya Devlet Duması ve Federasyon Konseyi, daha önce bu anlaşmayı onaylamıştı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, anlaşmanın karşılıklı askeri yardımlaşmayı öngörmediğini belirterek, "Rusya, İran'a askeri destek sağlamak zorunda değil." ifadesini kullanmıştı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.