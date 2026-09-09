Rusya ile Vietnam işbirliği anlaşmaları imzaladı

Rusya ile Vietnam arasında ekonomi, doğal kaynaklar ve barışçıl nükleer enerji dahil çeşitli alanlarda işbirliği anlaşmaları imzalandı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Vietnam Devlet Başkanı To Lam başkent Moskova'da bir araya geldi.

Görüşmelerin ardından Putin ile Lam, iki ülke arasındaki yeni anlaşmalar için düzenlenen imza törenine katıldı.

Rusya ve Vietnam arasında ekonomi, eğitim, barışçıl nükleer enerji, bilim ve teknoloji, doğal kaynaklar alanlarındaki işbirliğini içeren 17 belge imzalandı, kapsamlı stratejik ortaklığın güçlendirilmesine ilişkin ortak açıklama kabul edildi.

Vietnam'da nükleer enerji santrali inşa edilecek

Putin ve Lam, imza töreninde basına açıklamalarda bulundu.

Rusya ile Vietnam'ın stratejik ortaklar olduğunu belirten Putin, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler, her zaman eşitlik, saygı ve çıkarların karşılıklı olarak gözetilmesi ilkelerine dayanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Putin, Vietnam'la ekonomi alanında ilişkilerin geliştiğini söyleyerek, "İkili ticaret hacmi, geçen yıl yüzde 5,7 arttı. Ancak bu yeterli değil. Bu rakam kapasitemizle uyuşmuyor. Yine olumlu eğilim var. Bu yılın ilk yarısında ikili ticaret hacmi yüzde 13,8 arttı." dedi.

Vietnam'ın Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ile serbest ticaret anlaşması imzaladığına dikkati çeken Putin, bunun ikili ilişkilere katkısı olduğunu dile getirdi.

İki ülkenin ödemelerde ulusal para birimine geçiş yaptığını söyleyen Putin, bunun sayesinde ikili ticareti küresel siyasi durumun ve küresel piyasalardaki dalgalanmaların oluşturduğu olumsuz etkilerden koruduklarını belirtti.

Vietnam ile ortak projeler uyguladıklarını dile getiren Putin, Vietnam'da nükleer enerji santrali inşa edecekleri bilgisini paylaştı.

Putin, Vietnam vatandaşlarının Rusya'ya vizesiz seyahati için çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Rusya ve Vietnam'ın uluslararası ve bölgesel meselelere yönelik yaklaşımlarının örtüştüğüne işaret eden Putin, "Ülkelerimiz uluslararası hukukun üstünlüğü, egemenlik, içişlerine karışmama ilkelerini kararlılıkla savunuyor ve Asya-Pasifik bölgesinin istikrarlı kalkınması için birlikte çalışıyor." ifadesini kullandı.

İkili ticaret hacminde hedef 15 milyar dolar

Vietnam Devlet Başkanı To, Rusya ile çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirdiklerini belirterek, "Küresel ve bölgesel durumdaki karmaşık değişimlerin yaşandığı dönemde, ilişkileri derinleştirme ve stratejik seviyeye yükseltme konusunda kararlı olmamız son derece önemli. Bu, her ülkenin stratejik kalkınma hedeflerine hizmet etmekte, bölgede ve tüm dünyada barış, işbirliği ve kalkınmanın sağlanmasına olumlu katkıda bulunmaktadır." dedi.

Rusya ile ekonomi ve ticaret alanındaki ilişkilere önem verdiklerini dile getiren To, ikili ticaret hacmini 2030'a kadar 15 milyar dolara çıkarmayı planladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA