Lavrov: ABD-İran derhal ateşkes sağlamalı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ile İran arasında derhal ateşkes sağlanması çağrısında bulunarak, " Hürmüz Boğazı'nın sorunsuz işlediği döneme dönülmesi gerekiyor." dedi.

Lavrov ile Rusya'yı ziyaret eden Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, başkent Moskova'da bir araya geldi. İki bakan, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Lavrov, Rusya ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin geliştiğini belirterek, "Bu yıl ikili ticaret hacmi 5 milyar dolara ulaştı. Rusya, Azerbaycan'ın önde gelen ekonomik ortaklarından biri olmaya devam ediyor. Ticaret hacmimizi ve doğrudan yatırımlarımızı artırmak için önemli bir potansiyel mevcut. Azerbaycan'daki yatırımlarımız yaklaşık 11 milyar dolar seviyesinde." değerlendirmesinde bulundu.

Rus ve Azerbaycan basın mensupları arasında doğrudan etkileşimin sağlanmasından yana olduklarını belirten Lavrov, şöyle konuştu:

"Bu, yanlış anlaşılmaların giderilmesine ve ilişkilerimizin daha objektif değerlendirilmesine katkı sağlayacaktır. Maalesef her iki tarafta da bu ilişkileri olumsuz göstermeye çalışanların sayısı fazla. İki ülke arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla medyada daha geniş yer bulmasına yönelik önemli bir mutabakata vardık. Dışişleri bakanlıkları ve diğer kanallar aracılığıyla bu konuda temaslar sürdürülecek."

Rusya, İran ve Azerbaycan'ın Kuzey-Güney Ulaşım Koridoru'nun lojistik potansiyelinin geliştirilmesine yönelik ortak çalışmalar yürüttüğüne dikkati çeken Lavrov, Azerbaycan ile Güney Kafkasya ve Hazar bölgesinde istikrarın sağlanmasına yönelik işbirliğinin önemini vurguladı.

Azerbaycan ile Ermenistan'ın ilişkileri normalleştirmeye yönelik girişimlerini desteklediklerini belirten Lavrov, Bakü ile Erivan'a ulaşım ve ekonomik bağlantıların önündeki engellerin kaldırılması konusunda destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Batı'nın Güney Kafkasya'yı jeopolitik çatışma alanına dönüştürmeye çalıştığını savunan Lavrov, bu kapsamda Güney Kafkasya Bölgesel Platformu'nun önemine dikkati çekerek, "Bu platforma ihtiyaç var. Platformun amacı, bölge ülkeleri ile komşularının, yıkıcı dış müdahaleler olmaksızın bölgesel sorunları kendi aralarında çözmelerini kolaylaştırmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

" Hürmüz Boğazı'nın sorunsuz işlediği döneme dönülmesi gerekiyor"

İran'la ilgili duruma değinen Lavrov, mevcut durumun küresel ekonomi açısından risk oluşturduğunu belirterek, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğunu hatırlattı. Lavrov, "Bunun yanı sıra Husiler, İran'a yönelik saldırıların sürmesi halinde Babülmendep Boğazı'nı da kapatabileceklerini açıkladı. Bu durum, küresel ticaret, özellikle de petrol ticareti açısından olumlu olmayacaktır." dedi.

Güvenlik risklerinin de sürdüğünü ifade eden Lavrov, "İsrail, Lübnan'ın güneyi ile Suriye'nin güneyinde kendi kontrol alanını oldukça aktif ve hatta ısrarcı şekilde genişletiyor." görüşünü paylaştı.

İlgili taraflarla temas halinde olduklarını belirten Lavrov, "Tarafları derhal ateşkes sağlamaya ve durumu eski haline döndürmeye çağırıyoruz. Hürmüz Boğazı'nın sorunsuz işlediği döneme dönülmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Filistin'deki duruma da değinen Lavrov, İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşim kararlarının, toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin Devleti'nin kurulmasını engellediğini vurguladı.

"Avrupa'daki müttefikleri, Trump'ı Ukrayna krizinin çözümüne yönelik tekliflerinden vazgeçirmeye çalışıyor"

Ukrayna kriziyle ilgili görüşlerini paylaşan Lavrov, Rusya ile ABD arasında geçen yıl yapılan zirvede krizin çözümüne yönelik mutabakata varıldığını anımsattı.

Washington Times gazetesinin "Rusya'nın ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna krizinin çözümüne yönelik tekliflerini kabul etmediği" yönündeki haberine işaret eden Lavrov, "Rusya, bu teklifleri kabul etti. Avrupa'daki müttefikleri ve (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy, Trump'ı bu tekliflerden vazgeçirmeye çalışıyor." dedi.

"Ermenistan ile ilişkilerin normalleşmesi, bölgede uzun vadeli barışın önünü açıyor"

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov da Rusya ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin zaman zaman zorluklarla karşı karşıya kaldığını belirterek, "Devletlerimiz bu dönemi aşmayı ve ikili ilişkileri iyileştirmeyi başardı. Bu iyileşme, iki ülke liderlerinin kişisel yaklaşımları ve Ekim 2025'te Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de gerçekleştirdikleri görüşme sayesinde mümkün oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağının 25 Aralık 2024'te Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesinin ardından Rusya ile Azerbaycan arasında bazı uçuşların durdurulduğunu hatırlatan Bayramov, bu seferlerin en kısa sürede yeniden başlamasını beklediklerini kaydetti.

Lavrov ile Hazar bölgesindeki çevresel sorunları ele aldıklarını aktaran Bayramov, bunların çözümü için bölge ülkelerinin girişimlerini güçlendirmesi gerektiğini ifade etti.

Güney Kafkasya'daki duruma da değinen Bayramov, "Azerbaycan halkının 44 gün süren savaşı, Güney Kafkasya'da yeni bir güvenlik düzeni oluşturdu. Bu güvenlik düzeni, uluslararası hukukun üstünlüğü, egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığı ilkelerine dayanıyor." değerlendirmesini yaptı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşme süreci hakkında da konuşan Bayramov, bunun bölgede uzun vadeli barış, güvenlik ve istikrarın sağlanması için önemli bir fırsat sunduğunu söyledi.

Bayramov, "Ermenistan ile Azerbaycan arasında fiilen barış sağlandı. Barış sürecine ilişkin kalan adımların tamamlanmasının, güven ortamının hakim olduğu, uzun vadeli, istikrarlı ve müreffeh bir bölgenin oluşması için gerekli şartları sağlayacağını düşünüyoruz." dedi.

Orta Doğu'daki gelişmeleri de değerlendiren Bayramov, bölgede uluslararası hukuka bağlı kalınmasının gerginliğin tırmanmasını ve insani durumun kötüleşmesini önleyebileceğini kaydetti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı, Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Rusya ile Ukrayna arasındaki silahlı çatışmadan derin endişe duyuyoruz. Bu çatışma insan acılarına yol açmaya devam ediyor ve bölgesel istikrarı ciddi şekilde olumsuz etkiliyor. Azerbaycan, uluslararası hukukun ilke ve normlarına bağlılığını sürdürüyor, gerginliğin azaltılması ve sorunun barışçıl yollarla çözülmesi çağrısında bulunuyor."