Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

(ANKARA) - Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Türkiye'ye gerçekleştirdiği çalışma ziyareti kapsamında Rus petrol şirketi Tatneft'in 330 milyon dolarlık yatırımla Kocaeli'de kurduğu Türkiye'nin ilk maleik anhidrit üretim tesisinin açılışına katıldı. Novak, endüstriyel üretiminde çok sayıda ürünün temel yapı taşı olarak öne çıkan, yüksek katma değerli özel bir kimyasal bileşik olan maleik anhidrit üretim tesisinin iki ülke arasındaki sanayi ve teknoloji ilişkilerini güçlendireceğini ve yüksek katma değerli ürünlerin üretimine yönelik yeni ortak projelerin önünü açacağını belirtti.

Açılış törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov ve Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti Başkanı Raşid Temrezov da katıldı.

Novak, projenin hayata geçirilmesinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürdürdükleri uzun vadeli iş birliği politikası sayesinde mümkün olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Bu üretim tesisinin faaliyete geçmesi, Rusya ile Türkiye arasındaki sanayi ve teknoloji alanlarındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlamakta, ham maddelerin ileri düzeyde işlenmesi ve yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesi konusunda yeni ortak projelerin önünü açmaktadır.

Rus şirketleri, gerekli bileşenleri, teknolojileri ve üretim tecrübesini sunabilecek kapasiteye sahiptir. Türkiye ise gelişmiş sanayisi, nitelikli iş gücü ve elverişli ulaşım altyapısıyla öne çıkmaktadır. Bu proje, iki ülkenin sahip olduğu imkanların uygulamada birbirini nasıl tamamladığının somut bir örneğidir."

YILLIK ELLİ BİN TON ÜRETİM KAPASİTESİ

Ticaret Bakanlığının açıklamasına göre, Tatneft'in Türkiye'deki ilk doğrudan yatırımı olma özelliğini taşıyan tesisin yıllık üretim kapasitesi 50 bin ton olarak planlandı. Türkiye'nin bugüne kadar tamamını ithalat yoluyla karşıladığı maleik anhidrit için son beş yılda 420 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdiği bildirildi.

Eylül 2026'da ilk üretimin gerçekleştirildiği tesisten bugüne kadar müşterilere 3 bin tonun üzerinde ürün sevk edildi.

Kimya sektörünün önemli ham maddelerinden biri olan maleik anhidrit; kompozit malzemeler, boya ve kaplamalar, yapı kimyasalları, ambalaj ve temizlik ürünlerinin yanı sıra gıda sanayisi ve makine imalatında da kullanılıyor.

Tesiste üretim sürecinde açığa çıkan ısının elektrik üretiminde değerlendirilmesi, yıllık 127,3 milyon kilovatsaat elektrik üretilmesi öngörülüyor.

NOVAK: RUSYA BU ORTAKLIĞI GELİŞTİRMEYE DEVAM ETMEYE HAZIRDIR

Türkiye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile de bir araya gelen Novak, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek Türkiye-Rusya Karma Ekonomik Komisyonu toplantısında ikili gündemin tüm başlıklarının kapsamlı biçimde değerlendirileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Rusya ile Türkiye arasında son derece yoğun ve yapıcı bir diyalog tesis edilmiştir. Önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek Rusya-Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu'nun 20. yıl dönümüne denk gelen toplantısında, ikili gündemimizin tüm başlıklarını kapsamlı biçimde gözden geçirmeyi ve mevcut durumu birlikte değerlendirmeyi planlıyoruz.

Ülkelerimiz, onlarca yılı kapsayan uzun vadeli projeleri hayata geçirme konusunda önemli bir deneyime sahiptir. Bu tür girişimleri ortak çabalarla başarıyla sonuçlandırabilmemiz, ilişkilerimize istikrar ve sağlamlık kazandırmaktadır. Rusya, karşılıklı saygı ve güven temelinde bu ortaklığı geliştirmeye devam etmeye hazırdır."

Kaynak: ANKA