Rusya Başkonsolosu: Türkiye'nin iç işlerine karışma gibi bir niyetimiz yok

RUSYA'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, değişen dünya düzenine uygun olarak Rusya'nın dış politikasını belirleyen ve bir yol haritası niteliği taşıyan stratejik belgeyi bugün düzenlenen bir toplantıda basın mensuplarıyla paylaştı.