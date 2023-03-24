Rus Uzman: Çin ve Rusya Ekonomik İşbirliğinde Yeni Bir Sayfa Açıldı

Rusya Ulusal Araştırma Üniversitesi'nden Vasily Kashin, Çin ile Rusya arasındaki ekonomik işbirliğinden övgüyle bahsederek, Çin ile Rusya arasında ekonomik işbirliğinin önceliklerine ilişkin 2030 öncesi kalkınma planının imzalanmasının, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinde yeni bir...

Rusya Ulusal Araştırma Üniversitesi'nden Vasily Kashin, Çin ile Rusya arasındaki ekonomik işbirliğinden övgüyle bahsederek, Çin ile Rusya arasında ekonomik işbirliğinin önceliklerine ilişkin 2030 öncesi kalkınma planının imzalanmasının, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinde yeni bir sayfa açtığını belirtti.

SES (Rusça): VASİLY KASHİN, Rusya Ulusal Araştırma Üniversitesi İktisat Yüksekokulu Entegre Avrupa ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi Başkanı:

" Moskova'da karşılıklı ekonomik ilişkilerimizin bütün gündemi kapsamlı şekilde ele alındı ve önemli ortak bildiriler imzalandı.

Endüstri standartları alanında işbirliği yapılması, ortak sanayi üretim zincirlerinin oluşturulması, enerji ve lojistik alanında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik sistemler gibi bir takım iddialı hedeflerin yer aldığı, 2030 yılına kadar ekonomik ilişkileri geliştirme planına ilişkin ortak bildiri, görüşmenin merkezindeydi. Bu, ileriye doğru oldukça güçlü bir adım. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in ziyareti, ekonomik işbirliğimizde yeni bir sayfa açtı, çünkü ekonomiyle ilgili ortak bildiride belirlenen hedefler, daha önce hiç olmadığı kadar iddialı."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Moskova'dan bildiriyor.(XHTV)